Michał Oleksy przed CFN 9: To dla mnie najważniejsza walka w karierze

Michał Oleksy (2-0, 1 SUB) zmierzy się w walce wieczoru gali Contender Fight Night 9 z Dawidem Romańskim (5-1, 3 KO, 2 SUB). Zawodnik z Kamiennej Góry stanie przed największym wyzwaniem w karierze.

Organizacja Contender Fight Night przy współpracy z Tuco Promotion zadebiutuje na sportowych antenach Polsatu już 8 grudnia w Wałbrzychu. W karcie walk kilka ciekawie zapowiadających się pojedynków, w których zobaczymy m.in. medalistów mistrzostw Polski MMA. Walką wieczoru będzie starcie w kategorii koguciej, a zobaczymy w nim Dawida Romańskiego i Michała Oleksego.

Oleksy pochodzi z Kamiennej Góry. Tam też zaczynał swoją przygodę z MMA, a na pierwszy trening poszedł w wieku 16 lat. Sport towarzyszył mu od dziecka, wcześniej uprawiał mniej kontaktowe dyscypliny.

- W młodości pływałem i grałem w piłkę nożną, ale to nie sprawiało mi tyle radości, co sporty walki. Kiedy otworzyli klub Contender w Kamiennej Górze, to postanowiłem spróbować i do dzisiaj tam trenuję. MMA dużo bardziej mi odpowiada niż inne sporty, gdyż tutaj człowiek jest bardziej zdany na siebie - powiedział Oleksy.

ZOBACZ TAKŻE: Mariusz Pudzianowski z propozycją dla Roberta Lewandowskiego! "MMA? Pomogę!"

Organizacja Contender ma już za sobą 8 dużych gal i 2 mniejsze. Oleksy występował na 6 edycjach. W kwietniu na CFN 8 pokonał Daniela Wojańczyka, który lądując w parterze doznał poważnej kontuzji nogi. W czerwcu zaś wygrał przez poddanie z Marcinem Maleszewskim podczas gali Silesian MMA 10.

- Contender jest miejscową organizacją, a ja występuję w niej od początku. Jest mi tu bardzo dobrze, bo federacja się rozwija, a ja razem z nią. Nie jestem jednak blokowany, więc gdy pojawiają się ciekawe propozycje, to mogę z nich korzystać - dodał 25-latek.

Oleksy to zawodnik, który od początku trenował przekrojowo. Nie wywodzi się z konkretnej dyscypliny czy formuły. Jest zawodnikiem nowej generacji, który czuje się dobrze w każdej płaszczyźnie.

- Wiadomo, że walka zaczyna się od stójki, ale dla mnie to nie ma większego znaczenia, w jakiej płaszczyźnie toczy się pojedynek. Zaliczyłem w karierze poddania, w rekordzie brakuje mi natomiast nokautu. Kilka razy posłałem rywali na deski, ale nigdy nie zakończyłem tak starcia. Liczę, że w najważniejszej walce w karierze, czyli 8 grudnia, przyjdzie to pierwsze KO. Mam jednak świadomość, że będę underdogiem, ale zrobię wszystko, by zaskoczyć - zauważył zawodnik z Kamiennej Góry.

O nokaut w walce z Romańskim może być trudno, gdyż to zawodnik z dobrą stójką i nie jest łatwo go trafić. "Roman" jest bardziej doświadczony, ale po stronie Oleksego będzie publika i warunki fizyczne.

- Miałem okazję z nim kiedyś trenować. To będzie na pewno najlepszy zawodnik, z którym się zmierzę. Jest wymagający i darzę go dużym szacunkiem. Dawid jest kompletnym fighterem, a okazji może szukać w każdej płaszczyźnie. Jest bitny, lubi popracować zapaśniczo i parterowo. Muszę trzymać go na dystans i korzystać z zasięgu, bo mam dłuższe ręce i nogi. Pytanie, czy mi się to uda? Nie chcę oczywiście zdradzać taktyki na tę walkę, ale to dość logiczne, jak muszę walczyć - stwierdził Oleksy.

Już 8 grudnia Contender Fight Night przy współpracy z Tuco Promotion po raz pierwszy pokaże się widzom telewizji Polsat. To będzie kolejny projekt, w który zaangażuje się organizacja prowadzona przez Tomasza Turkowskiego i Adama Makówkę. Gale Revolta i Madness zorganizowały już po dwa eventy. Teraz czas na CFN.

- Jestem bardzo szczęśliwy, że udało się wejść do TV. Promocyjnie to świetny krok. Contender zorganizował już tyle wydarzeń, które sportowo stały na bardzo wysokim poziomie, a hale wypełniały się kibicami. Brakowało "kropki nad i" w postaci telewizji. Już teraz w rejonie mówi się dużo o zbliżającej się gali. Telewizja przyciąga ludzi, ale także i sponsorów, a bez nich trudno o rozwój - zaznacza zawodnik Contendera.

Walka wieczoru na telewizyjnej gali to duże wyróżnienie dla Oleksego, który jest dopiero na początku swojej zawodowej kariery.

- Mam świadomość, że w tej walce to Dawid jest stroną A. On pociągnął tę walkę wieczoru, ale ja wiem, że to dla mnie życiowa szansa i postaram się ją wykorzystać. Cieszy mnie telewizja i main event, ale najbardziej cieszę się z rywala. Kiedy dowiedziałem się, z kim walczę byłem przeszczęśliwy. Dopiero na drugi dzień doszło do mnie, że to walka wieczoru. Dla mnie to wielka sprawa - zakończył zawodnik z Kamiennej Góry.

Gala Contender Fight Night 9 już 8 grudnia. Transmisja na sportowych antenach Polsatu.

KN, Informacja prasowa