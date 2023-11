Polski siatkarz szczerze po triumfie w Lidze Mistrzów. "Wiedzieliśmy, że będziemy lepsi"

- Przyjechaliśmy tu po to, by wygrać. Staraliśmy się to zrobić w trzech setach. W dwóch partiach prowadziliśmy grę, w trzeciej rywale zaczęli nam troszkę sprawiać problemy. Grali zdecydowanie lepiej niż wcześniej. Końcówka była nerwowa, ale wiemy, jak je rozgrywać, by przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Nie byliśmy przestraszeni sytuacją. Wiedzieliśmy, że będziemy po prostu lepsi – dodał środkowy bloku.

ZOBACZ TAKŻE: Ile polskie kluby siatkarskie zarabiają na grze w europejskich pucharach? To grosze w porównaniu z futbolem

Podkreślił, że gospodarze nie mieli nic do stracenia w starciu z faworytem.

- Wiedzieliśmy, że będą grali odważnie, najlepiej jak potrafią. Musieliśmy udowodnić naszą jakość, wartość, i w trzech setach pokonać rywala. Każdy z nas pali się do gry, chce być na boisku, na treningach też wyglądamy bardzo dobrze. Mimo to, że jesteśmy cały czas w podróży, poziom naszej gry jest wciąż jest na wysokim poziomie i wygrywamy – stwierdził.

Jastrzębianie w pierwszej kolejce LM u siebie pokonali hiszpański Guaguas Las Palmas 3:0, a w ekstraklasie są niepokonani i liderują tabeli po ośmiu kolejkach.

Ich rywalem w grupie LM jest też niemiecki SVG Luneburg.

AA, PAP