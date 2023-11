Syn legendy rzucił szkołę. "Nie ma planu B, ale sport wymaga ryzyka"

Mico Ahonen, syn pięciokrotnego mistrza świata, zadebiutował w miniony weekend w Pucharze Świata, zajmując w sobotnim konkursie w Ruce odległe, 44. miejsce. 22-letni skoczek głęboko wierzy jednak w to, że uda mu się zrobić karierę w sporcie. Jak przyznał jego ojciec, Mico kilka lat temu podjął decyzję o... porzuceniu szkoły, by skupić się wyłącznie na skokach narciarskich.

- Postawił wszystko na jedną kartę. Rzucił szkołę zawodową i nie ma żadnego planu B. Co ja na to? A co mogłem mu doradzić, skoro ja zrezygnowałem z nauki na jeszcze wcześniejszym etapie? W wielu dyscyplinach sportowych jest tak, że jeśli chcesz osiągnąć szczyt, musisz się temu w pełni poświęcić. Wszystko albo nic. Sport wymaga ryzyka i musisz próbować, bo za 10 lat nie będzie już na to czasu - skomentował Janne Ahonen w rozmowie z telewizją Yle.

Legendarny skoczek narciarski dodał, że choć jest bardzo dumny, iż Mico zadebiutował w Pucharze Świata, doskonale zdaje sobie sprawę z tego, iż jego syn nie osiągnął jeszcze poziomu, umożliwiającego mu rywalizację z najlepszymi skoczkami świata. Sam Janne Ahonen podkreślił, że w bieżącym sezonie najlepszym rozwiązaniem dla Mico będzie rywalizacja w Pucharze Kontynentalnym.

RI, Polsat Sport