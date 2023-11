Czy to już koniec ery Kamila Stocha? "W tym wieku trudno się zmotywować"

Dla Stocha będzie to już 20. sezon w Pucharze Świata. Zadebiutował w 2004 roku, natomiast w latach 2010-2021 tylko raz wypadł z czołowej dziesiątki klasyfikacji generalnej. Na swoim koncie posiada dwie Kryształowe Kule, jedno drugie miejsce, a także trzykrotnie meldował się na trzeciej pozycji, co czyni go jednym z najbardziej utytułowanych skoczków w historii tych zmagań. Wygrał 39 konkursów - tyle samo, co Adam Małysz. W klasyfikacji wszech czasów zajmują pod tym względem trzecie miejsce za Mattin Nykanenem (46) oraz Gregorem Schlierenzauerem (53).

Ostatnie dwa lata nie były jednak udane dla Stocha, czego dowodem dopiero 19. miejsce w sezonie 2021/2022 oraz 14. lokata w sezonie 2022/2023. Wielu zastanawia się, czy czterokrotny medalista igrzysk olimpijskich, a trzykrotnie złoty będzie w stanie nawiązać do swoich najlepszych lat w tym sezonie.

- Jest w tym fachu od ponad 20 lat i praktycznie w każdym sezonie stawał na podium. Ma na swoim koncie prawie 40 zwycięstw w Pucharze Świata, liczne medale. Wydaje mi się, że jest indywidualistą. Oczywiście w tym wieku oraz z tymi sukcesami, które już ma - trudno się na nowo zmotywować. Życzę mu, aby z dnia na dzień potrafił zmotywować się jeszcze mocniej. Moim zadaniem jest tak dobrać trening i go dopasować, aby on mógł w nim odnaleźć tę motywację - przyznał Thurnbichler, który wierzy, że era Stocha nie dobiegła jeszcze końca.

Austriacki szkoleniowiec wypowiada się na temat 36-latka w samych superlatywach, uważając go za perfekcjonistę.

- Współpraca z nim to coś wyjątkowego. To wyzwanie, bo przecież wiem, że jego sukcesy nie wzięły się z niczego. Jest profesjonalistą. Nie lubi być pierwszym przegranym. Jest bardzo ambitny. Czasami nawet za bardzo. Idzie drogą perfekcjonisty, co bywa zgubne, ale cieszę się, że moje metody pracy są przyjmowane ze zrozumieniem i są docenianie. Chciałem to wszystko ułożyć od samego początku w pewne ramy strukturalne. Już niedługo się okaże, jaka jest energia u naszych zawodników - powiedział opiekun polskiej kadry.

Wypowiedź Thomasa Thurnbichlera w załączonym materiale wideo.