Zbyt późno rzucili się do odrabiania strat. Bolesna porażka Polaków w MŚ

Polscy hokeiści przegrali 2:4 z Francją w arcyważnym w kontekście walki o utrzymanie meczu 3. kolejki fazy grupowej Mistrzostw Świata Elity. Podopieczni trenera Roberta Kalabera pokazali, że potrafią grać i strzelać, ale - niestety - zdecydowanie zbyt późno rzucili się do odrabiania strat...

Biało-Czerwoni, którzy do hokejowej elity wrócili po długich 22 latach przerwy, rozpoczęli mistrzostwa od sensacyjnego urwania punktu Łotwie, trzeciej drużynie poprzedniego czempionatu. Ambitnie walczący Polacy przegrali dopiero po dogrywce, pozostawiając po sobie bardzo pozytywne wrażenie.

ZOBACZ TAKŻE: Widzieli w Polakach chłopców do bicia. Teraz zmieniają zdanie. "Byli w stanie ukąsić"

W drugim spotkaniu podopieczni trenera Roberta Kalabera mierzyli się z naszpikowaną gwiazdami NHL kadrą Szwecji i - mimo porażki 1:5 - również zebrali gromkie brawa od kibiców i słowa uznania od ekspertów. Polacy przy stanie 1:3 mieli doskonałą okazję do strzelenia kontaktowego gola, zaś dwie ostatnie bramki Biało-Czerwoni stracili grając w osłabieniu.

Trzecie starcie mistrzostw - przeciwko Francji - miało jednak dużo większy ciężar gatunkowy. Nie tylko dlatego, że nasi zawodnicy mocno rozbudzili nadzieje fanów, ale przede wszystkim dlatego, że to właśnie Francuzi i Kazachowie byli przed turniejem wymieniani jako ci, z którymi będziemy bili się o pozostanie w elicie.

Wtorkowe spotkanie rozpoczęło się po myśli "Trójkolorowych", którzy już w pierwszej tercji - w 9. minucie - wyszli na prowadzenie po golu dowołanego do kadry już w trakcie turnieju Justina Addamo z grającego w ECHL zespołu Wheeling Nailers. Francuz odważnie poszedł prawą stroną lodowiska i ładnym uderzeniem z bekhendu trafił w krótki róg na 0:1. Kilka minut później ten sam zawodnik podwyższył na 2:0 dla Francji, zmieniając tor lotu krążka po strzale Yohanna Auvitu spod niebieskiej linii.

W drugiej odsłonie meczu podopieczni Philippe'a Bozona odskoczyli Biało-Czerwonym na cztery gole. Najpierw grę w przewadze wykorzystał Stephane Da Costa, młodszy brat doskonale znanego z polskich tafli Teddy'ego, a nieco ponad trzy minuty później na 4:0 dla Francji podwyższył - również w czasie gry w przewadze - Pierre-Edouard Bellemare, występujący na co dzień w NHL, w ekipie Seattle Kraken.

Mimo koszmarnej sytuacji Polacy nie zwiesili głów i w półtorej minuty zmniejszyli stratę do rywali do dwóch trafień. Najpierw do siatki Francuzów trafił obrońca Dominik Paś, a kilkadziesiąt sekund później Sebastiana Ylonena pokonał Bartosz Fraszko.

W czwartej tercji, mimo naporu Biało-Czerwonych, którzy w końcówce meczu wycofali nawet bramkarza, wynik nie uległ już zmianie i Polacy przegrali z "Trójkolorowymi" 2:4.

Kolejny mecz w Mistrzostwach Świata Elity nasi zawodnicy rozegrają już w środę. Rywalem będzie Słowacja, która po trzech kolejkach ma na koncie 5 zdobytych punktów.

Mistrzostwa Świata Elity w hokeju na lodzie - 3. kolejka fazy grupowej

Polska - Francja 2:4 (0:2, 2:2, 0:0)

Bramki: Dominik Paś 37, Bartosz Fraszko 38 - Justin Addamo 9, 12, Stephane Da Costa 25, Pierre-Edouard Bellemare 28