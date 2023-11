Ekipa ze Stambułu zajmuje aktualnie trzecie miejsce w grupie A. Galatasaray ma tyle samo punktów, co druga FC Kopenhaga. Prowadzi Bayern Monachium, który jest już pewny awansu. Ewentualna wygrana nad "Czerwonymi Diabłami" może pomóc "Galacie" wskoczyć na drugą lokatę i do ostatniej kolejki przystąpić z lepszej pozycji.

Natomiast Manchester United aktualnie zamyka stawkę w grupie A. Podopieczni Erika ten Haga w tej edycji Ligi Mistrzów zgromadzili do tej pory trzy punkty - w czterech meczach wygrali tylko raz. Było to w meczu z Kopenhagą. Pozostałe spotkania to przegrane. Mimo to ekipa z Old Trafford ciągle ma szanse na wyjście z grupy. Musi jednak zacząć wygrywać.

Która z drużyn odniesie cenne zwycięstwo i przybliży się do awansu do fazy pucharowej LM?

Relacja i wynik na żywo meczu Galatasaray - Manchester United na Polsatsport.pl. Początek o 18:45.

mtu, Polsat Sport