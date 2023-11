To niewątpliwie szlagier spośród wszystkich meczów zaplanowanych na ten dzień w Champions League. "Królewscy" są już pewni awansu do 1/8 finału, aczkolwiek potrzebują co najmniej remisu, aby zagwarantować się pierwsze miejsce w grupie C. Obecnie podopieczni Carlo Ancelottiego z kompletem zwycięstw wyprzedzają mistrzów Włoch o pięć "oczek".

SSC Napoli może z kolei zapewnić sobie co najmniej drugie miejsce i awans do kolejnej rundy tych elitarnych rozgrywek. Do realizacji tego celu potrzebuje wygranej lub remisu w przypadku braku zwycięstwa SC Braga z Unionem Berlin. Z kolei wygrana berlińczyków nad portugalskim zespołem sprawi, że podopieczni Waltera Mazzarriego będą pewni swego nawet w przypadku porażki w Madrycie.

ZOBACZ TAKŻE: Joao Cancelo show! Portugalczycy z Barcelony pogrążyli rodaków

W pierwszym meczu obu ekip Real wygrał w Neapolu 3:2. Jedną z bramek dla gospodarzy zdobył z rzutu karnego Piotr Zieliński, którego nie powinno zabraknąć i tym razem w wyjściowym składzie przedstawiciela Serie A.

Piłkarze jednej i drugiej drużyny podejdą do tego spotkania opromienieni ostatnimi triumfami na krajowym podwórku. "Los Blancos" wygrali na wyjeździe z Cadiz 3:0 i zostali nowym liderem La Liga, mając tyle samo punktów, co druga Girona. Z kolei Napoli pokonało w delegacji Atalantę 2:1 i w Serie A zajmuje czwarte miejsce z ośmioma "oczkami" straty do prowadzącego Interu.

Transmisja meczu Real Madryt - SSC Napoli od godz. 20:50 w Polsacie Sport Premium 1 oraz Polsacie Box Go. Początek przedmeczowego studia o godz. 20:35.