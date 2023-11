Joao Cancelo show! Portugalczycy z Barcelony pogrążyli rodaków

Pierwsza połowa wtorkowego spotkania naprawdę mogła się podobać. Gra momentalnie przenosiła się z jednej bramki pod drugą, a okazji na zdobycie gola nie brakowało. Barcelona mogła otworzyć wynik już w pierwszych 20 minutach, ale uderzenia Raphinhi i Joao Felixa nie znalazły drogi do siatki. Porto odpowiedziało trafieniem Mehdiego Taremiego, które nie zostało jednak uznane po ewidentnym spalonym.

ZOBACZ TAKŻE: Liga Mistrzów: Wyniki i skróty wtorkowych meczów - 28.11

To, co najlepsze w pierwszej odsłonie wydarzyło się w przeciągu zaledwie dwóch minut. Najpierw w 30. minucie goście wyszli na prowadzenie za sprawą skutecznej dobitki Brazylijczyka Pepe, a już po chwili do wyrównania doprowadził Joao Cancelo. Gracz "Dumy Katalonii" otrzymał piłkę od Pedriego na lewej flance, zszedł do środka na prawą nogę i kapitalnym uderzeniem nie dał szans Diogo Coście. Obie ekipy miały jeszcze swoje szanse przed przerwą, ale po 45 minutach rywalizacji tablica wyników pokazywała rezultat 1:1.

Ten wieczór zdecydowanie należał do Joao Cancelo. Piłkarz wypożyczony z Manchesteru City nie miał litości dla swoich rodaków i w 57. minucie obsłużył drugiego z Portugalczyków, Joao Felixa, idealnym podaniem z lewej strony boiska. Ofensywny zawodnik Barcelony musiał tylko dołożyć stopę, by skierować piłkę do siatki i mógł utonąć w objęciach kolegów.

Podopieczni Sergio Conceicao próbowali jeszcze odwrócić losy meczu, ale nie mieli żadnych argumentów. Piłkarze Porto w drugiej połowie oddali zaledwie jeden celny strzał. To "Blaugrana" była bliżej podwyższenia rezultatu, chociażby za sprawą Raphinhi, którego piękną przewrotkę sparował na rzut rożny Diogo Costa.

Robert Lewandowski przebywał na murawie pełne 90 minut. Nie wpisał się na listę strzelców. Barcelona dzięki wygranej zapewniła sobie awans do 1/8 finału Champions League.

FC Barcelona - FC Porto 2:1 (1:1)

Bramki: Cancelo 32, Felix 57 - Pepe 30