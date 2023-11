Nadchodzi rewolucja w piłce nożnej! Zaczynają się testy

Sprawująca pieczę nad przepisami gry Międzynarodowa Rada Piłki Nożnej (IFAB) zapowiedziała testy czasowych wykluczeń za niektóre przewinienia podczas meczów. To jedna z proponowanych metod ograniczenia agresywnych zachowań zawodników w stosunku do sędziego.

Podczas wtorkowego corocznego zjazdu w Londynie wyrażono zgodę na testowanie "na wyższych poziomach" szeregu rozwiązań, które mają ukrócić werbalne ataki niezadowolonych z decyzji piłkarzy na arbitra głównego czy jego asystentów.

Jednym z nich ma być upoważnienie wyłącznie kapitana do podchodzenia do sędziego, i to tylko w określonych sytuacjach. Innym, bardziej rewolucyjnym pomysłem jest "ławka karna" (ang. sin bin), na której mieliby zasiadać zawodnicy wykluczeni z gry czasowo - podobnie jak ma to miejsce np. w hokeju na lodzie. Taka kara miałaby być wymierzana za niesportowe zachowanie lub tzw. "przewinienia taktyczne".

W najbliższym czasie IFAB ma stworzyć protokoły i system testowania. Takie próby odbyły się już na niższych szczeblach rozgrywek, na których badano także przydatność wyposażania sędziów w kamery, które mają dokumentować poważne słowne ataki i zniechęcać do nich piłkarzy.

Organ zajmujący się przepisami zamierza także usprawniać technologię półautomatycznego wykrywania pozycji spalonej oraz komunikacji pomiędzy sędziami VAR a tymi na boisku, aby decyzje podejmowane były szybciej. Zarekomendowano także przyjęcie do przepisów gry wymagania od arbitrów ogłaszania przez mikrofon ostatecznej decyzji po analizie VAR.

Wszystkie ustalenia z wtorku zostaną przedyskutowane i potencjalnie zatwierdzone podczas marcowego kongresu IFAB, a ewentualne nowe przepisy obowiązywać będą od 1 lipca 2024 roku.

AA, PAP