Według doniesień medialnych do Lionela Messiego już niedługo ma dołączyć piłkarz, z którym Argentyńczyk występował w Barcelonie. Do Interu Miami prawdopodobnie przeniesie się Luis Suarez.

Suarez jest obecnie zawodnikiem Gremio. Jak się okazuje, Urugwajczyk już niedługo ma zakończyć współpracę z brazylijskim. Według informacji przekazanych przez ESPN 36-latek może dołączyć do Interu Miami. Jak donoszą dziennikarze, napastnik już porozumiał się z włodarzami amerykańskiego klubu w sprawie umowy.

Warto przypomnieć, że jeżeli Suarez dołączy do ekipy z Florydy, to ponownie będzie występował w tym samym zespole, co Lionel Messi. Argentyńczyk i Urugwajczyk niegdyś tworzyli w "Blaugranie" duet nie do zatrzymania. Urodzony w Salto napastnik występował w katalońskim klubie od 2014 do 2020 roku. Na swoim koncie ma 283 spotkania w barwach Barcelony, w których strzelił aż 195 bramek i zanotował 113 asyst.

Należy zaznaczyć, że w Interze Miami występuje obecnie już dwóch zawodników, którzy w przeszłości grali z Messim w Barcelonie. Chodzi o Jordiego Albę i Sergio Busquetsa.

Suarez podczas swojej kariery występował również w takich zespołach jak Liverpool, AFC Ajax czy Atletico Madryt. W sumie pięć razy sięgnął po mistrzostwo Hiszpanii. W sezonie 2014/2015 z Barceloną wygrał Ligę Mistrzów.

AA, Polsat Sport