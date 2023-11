Papszun w sezonie 2022/2023 razem z Rakowem Częstochowa sięgnął po mistrzostwo Polski, a następnie zakończył swoją współpracę z klubem spod Jasnej Góry. Od tej pory nie pojawił się na ławce trenerskiej żadnego zespołu. Przez chwilę wydawało się, że po zwolnieniu Fernando Santosa przejmie piłkarską reprezentację Polski, jednak prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej Cezary Kulesza postanowił zatrudnić Michała Probierza.

Jak się okazuje, w znalezieniu pracy 49-letniemu szkoleniowcowi chciał pomóc Tomasz Hajto. Ekspert Polsatu Sport w wywiadzie dla niemieckiego portalu reviersport.de przyznał, że rozmawiał na temat Papszuna z dyrektorem sportowym Schalke 04 - Andre Hechelmannem.

- To niewiarygodne, jak wiele niekompetencji krąży w Schalke. Podam przykład - rozmawiałem przez telefon z Andre Hechelmannem przed podpisaniem kontraktu z Karelem Geraertsem i zaproponowałem mu trenera mistrzów Polski Marka Papszuna. Jest wybitny zarówno prywatnie, jak i zawodowo. Hechelmann uznał ten pomysł za bardzo interesujący i chciał się ze mną skontaktować za dzień lub dwa. Co się stało? Brak odpowiedzi i wprowadzenie Geraertsa. Wtedy pomyślałem - "z jakimi amatorami mam do czynienia?" - powiedział Hajto.

Schalke 04 obecnie rywalizuje na drugim najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Niemczech. Ekipa z Gelsenkirchen znajduje się obecnie w strefie spadkowej.

AA, Polsat Sport