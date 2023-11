Xavi zabrał głos po wygranej z Porto. Zdradził, na co teraz liczy

- W meczu z FC Porto cały zespół wykazał się mentalnością zwycięzców - przyznał trener Barcelony Xavi. Jego zespół we wtorek z Robertem Lewandowskim w składzie pokonał u siebie portugalski zespół 2:1 w 5. kolejce i zakwalifikował się do 1/8 finału piłkarskiej Ligi Mistrzów.

Bramki dla Barcelony strzelili Joao Cancelo i Joao Felix. Liderzy grupy H w pięciu meczach zdobyli 12 punktów. Teraz w ostatnim grupowym spotkaniu z już pozbawioną szans na awans Antwerpią wystarczy remis, aby Barcelona zapewniła sobie pierwsze miejsce.

ZOBACZ TAKŻE: Dziecinne zagrywki Probierza? Legenda zabrała głos! „Nie rzucę kamieniem”

- Po dwóch latach pokazaliśmy naszą "mentalność zwycięzców". Bardzo tego potrzebowaliśmy. To jest ważny krok we właściwym kierunku. To bardzo wiele znaczy dla klubu i dla naszych kibiców - wyjaśnił Xavi.

Szkoleniowiec dodał, że zespół osiągnął w Lidze Mistrzów pierwszy z zakładanych celów. - Wiem, że zwycięstwo nas uspokoiło i dodało nam niezbędnej pewności siebie - powiedział.

Xavi przypomniał, że po rozczarowującym remisie 1:1 z Rayo Vallecano w LaLiga, w wyniku którego zespół spadł na czwarte miejsce w tabeli, nastroje w zespole nie były dobre.

- Teraz są oczywiście zdecydowanie lepsze, widać, że robimy postępy. Jestem szczęśliwy, że nasza praca daje efekty - zaznaczył. Zauważył jednak, że "nigdy nie rozwiążesz natychmiast wszystkich problemów w Barcelonie. To wymaga czasu, dzisiaj jest dzień, w którym trzeba pogratulować drużynie awansu".

- Oczywiście jest nadal wiele rzeczy do poprawy. Musimy zachować pokorę. Niektóre rzeczy zrobiliśmy bardzo dobrze, inne jeszcze nie - zakończył Xavi dodając, że ma nadzieję, że "zwycięstwo będzie punktem zwrotnym w obecnym sezonie".

W następnej kolejce hiszpańskiej ekstraklasy Barca w niedzielę zmierzy się z Atletico Madryt.

JŻ, PAP