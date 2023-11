Przed tygodniem rozpoczęła się runda rewanżowa Ligi Mistrzów. W tym sezonie Orlen Wisła wywalczyła w ośmiu seriach tylko dwa punkty. Wygrała w Płocku 30:25 ze swoim najbliższym przeciwnikiem Celje Pivovarna Lasko. Pozostałe spotkania płocczanie przegrali, z FC Porto tylko jedną bramką 23:24, czy dwiema - z SC Magdeburg 26:28, inne większą różnicą – choćby z Barceloną 25:32.

ZOBACZ TAKŻE: Porażka polskich piłkarek ręcznych na zakończenie Posten Cup

Środowy mecz ma ogromne znaczenie dla obu drużyn, co podkreśla trener płockiej ekipy Xavier Sabate.

- Mecz z Celje jest kluczowym zarówno dla nas, jak również dla drużyny pod wodzą Alema Toskica. Dla nas będzie to skomplikowane spotkanie poza domem przeciwko młodym, lecz bardzo utalentowanym zawodnikom. Mimo wszystko jedziemy tam w jednym konkretnym celu jakim jest zwycięstwo – powiedział.

Spotkanie dwóch drużyn z samego dołu tabeli grupy B ma duże znaczenie dla obydwu ekip. Celje chce wygrać pierwszy pojedynek w tym sezonie, do tej pory drużyna przegrała wszystkie mecze i ma zerowy dorobek punktowy. Teraz ma handicap w postaci własnej hali i swoich kibiców.

Orlen Wisła walczy o przedłużenie szansy na awans do fazy play off. W ostatniej kolejce fazy grupowej będzie walczyć w swojej hali z węgierskim Telekomem Veszprem. Przed rokiem płocczanie byli w podobnej sytuacji, awans wywalczyli dopiero w ostatniej kolejce, w meczu z FC Porto na wyjeździe. Ostatecznie wówczas drużyna Xavi Sabate dotarła do ćwierćfinału i z SC Magdeburg, późniejszym zwycięzcą Final Four, w Płocku zremisowała 22:22, a w rewanżu przegrała 28:30 wejście do grona czterech najlepszych europejskich drużyn.

Orlen Wisła jest mentalnie przygotowana na ten bardzo trudny mecz, co potwierdza rozgrywający drużyny Miha Zarabec.

- Mamy świadomość, że nadchodzący mecz w Celje ma duże znaczenie zarówno dla nas jak i dla naszego przeciwnika. Świetnie jest grać z tą ekipą, ponieważ kibice zawsze tworzą tam gorącą atmosferę na hali, chociaż przez to trudniej jest odnieść zwycięstwo. Jeśli chodzi o nas to poprawiamy się z dnia na dzień i w zbliżającym się spotkaniu damy z siebie wszystko, żeby wygrać – zapowiedział.

W pierwszej potyczce obydwu drużyn, w 6. serii rozgrywek, na parkiecie błyszczał kołowy Dawid Dawydzik, który rzucił dla płockiej drużyny 8 bramek. Na listę najskuteczniejszych strzelców wpisali się także: Przemysław Krajewski i Tomas Piroch, którzy po cztery razy trafiali do bramki przeciwnika. Z czterema golami na koncie zakończył ten mecz także Dmitrij Żytnikow, który raczej nie wystąpi na parkiecie w Celje, bo leczy kontuzję. Wiele wskazuje na to, że trener nie będzie mógł wystawić do składu także Abla Serdio i Leona Susnji.

W drużynie Celje, najskuteczniejszym zawodnikiem w pierwszym meczu byli: Mitja Janc, zdobywca 8 goli i Tadej Mazej, który 5 razy pokonał płockich bramkarzy.

Relacja i wynik na żywo meczu RK Celje Pivovarna Lasko - ORLEN Wisła Płock na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 18:45.

JŻ, PAP