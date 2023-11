Niespodzianka w ORLEN Superlidze! Fatalna passa przerwana.

Początek spotkania zwiastował równą grę obu ekip i tak się działo do stanu 5:5. Wówczas jednak z odsieczą ruszyli gospodarze, którzy wyszli na prowadzenie 8:5 i utrzymywali zaliczkę przez dłuższy czas. Końcówka to jednak koncertowa gra opolan pozwalająca na utrzymanie się w meczu i doprowadzenie do stanu 14:14 na koniec pierwszej połowy.

ZOBACZ TAKŻE: Nie żyje młody piłkarz. Został znaleziony martwy w domu



W drugiej połowie ponownie oglądaliśmy wyrównane spotkanie z lekkim wskazaniem na gdańszczan. Zespół gospodarzy wyraźnie chciał przerwać fatalną passę porażek, a przede wszystkim chciał zrobić to przed własną publicznością. Gwardia naciskała i od stanu 26:22 doprowadziła do remisu 26:26. O wszystkim jednak zdecydowało jedno trafienie na 27:26 i to Wybrzeże cieszyło się smakiem zwycięstwa.



Energa Wybrzeże Gdańsk - Corotop Gwardia Opole 27:26 (14:14)



MVP: Nejc Zmavc (Wybrzeże Gdańsk)

PI, Polsat Sport