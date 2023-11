Krytyka przyniosła efekt! Prezes związku podał się do dymisji

- Złożyłem dymisję, żeby uspokoić sytuację - oświadczył 60-letni Michajłow, w przeszłości bramkarz reprezentacji i jej kapitan podczas najlepszego turnieju Bułgarów w historii, mistrzostw świata w USA w 1994 roku, w których zajęli czwarte miejsce.

Protesty kibiców trwały od 16 listopada, gdy doszło do zamieszek w związku z meczem z Węgrami w eliminacjach ME 2024. W starciach kibiców z policją w Sofii rannych zostało kilkadziesiąt osób. Furię fanów wywołał fakt, że na żądanie federacji spotkanie w Sofii było rozgrywane przy pustych trybunach, aby nie dopuścić do demonstracji przeciwko Michajłowowi.

Bułgarzy zremisowali z Węgrami 2:2 i stracili szansę na grę w przyszłorocznych mistrzostwach Europy. Ostatnim wielkim turniejem, w jakim wystąpili, było Euro 2004 w Portugalii.

Tymczasowo federacją pokieruje Michaił Kasabow. Wybory prezesa zaplanowano na przyszły rok.

KP, PAP