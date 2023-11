Czy mecz Cracovii zostanie powtórzony? Klub złożył protest!

Władze Comarch Cracovii poinformowały o wniesieniu oficjalnego protestu do Komisarz Ligi Marty Zawadzkiej w związku z wydarzeniami, do jakich doszło podczas meczu 22. kolejki Tauron Hokej Ligi w Katowicach z miejscowym GKS, w trakcie którego doszło do aktów agresji ze strony kibiców na boks zajmowany przez krakowski zespół.