Czy PSG już we wtorek wyjdzie z grupy? "Mój zespół jest gotowy"

Po czterech kolejkach w grupie F prowadzi Borussia Dortmund, która ma siedem punktów. Drugie miejsce zajmuje PSG (6 pkt). Trzeci jest AC Milan (5 pkt), a ostatnią pozycję zajmuje Newcastle (4 pkt). Każda z czterech drużyn wciąż może awansować do 1/8 finału Ligi Mistrzów.

- Parc des Princes nas poniesie. Oczekuję wspaniałej atmosfery. Naprawdę potrzebujemy kibiców, potrzebujemy stadionu, który będzie cieplejszy i bardziej żywiołowy niż zwykle. Oczekujemy niesamowitego wsparcia – zaapelował Enrique.

Piłkarze PSG w październiku przegrali na wyjeździe z Newcastle 1:4. "Sroki" w ostatniej kolejce Premier League wygrały 4:1 z Chelsea Londyn, więc paryżanie nastawiają się na kolejne trudne wyzwanie.

- Są bardzo silni fizycznie, potrafią mocno i wysoko wywierać pressing, grają z dużą intensywnością. Wiemy, że jutro znowu tak będzie i musimy być na to gotowi - podkreślił hiszpański szkoleniowiec.

PSG już we wtorek zapewni sobie awans do kolejnej fazy Ligi Mistrzów, jeśli wygra z Newcastle, a Milan nie pokona na San Siro Borussii Dortmund.

- Jesteśmy w trudnej, wyrównanej grupie. Jutrzejszy mecz może być decydujący. Możliwe, że po pięciu kolejkach poznamy pewne rozstrzygnięcia. Niewykluczone też, że dopiero w szóstej wszystko się wyjaśni. Wiem, że mój zespół jest gotowy i może dokonać wielkich rzeczy - zadeklarował Enrique.

Paryżanie wygrali sześć ostatnich ligowych meczów i zapewnili sobie prowadzenie w Ligue 1, jednak trener oczekuje więcej od swojej drużyny.

- Zespół nadal nie spełnia wszystkich moich oczekiwań, ale wciąż budujemy drużynę. Możemy wycisnąć jeszcze więcej z naszych graczy i zajść jeszcze dalej. Ale podoba mi się to, co już widzę. Czuję satysfakcję, choć wciąż jest wiele do poprawy – ocenił Hiszpan.

KP, PAP