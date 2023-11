Sevilla FC i PSV Eindhoven zmierzą się ze sobą w spotkaniu piątej kolejki fazy grupowej Ligi Mistrzów. Jakim wynikiem zakończy się to starcie? Relacja i wynik na żywo meczu Sevilla FC - PSV Eindhoven na Polsatsport.pl.

Wszystko wskazuje na to, że walka o awans w grupie B będzie toczyła się do samego końca. Najmniejsze szanse na promocję do fazy pucharowej Ligi Mistrzów ma Sevilla. Zespół z Andaluzji ma na koncie tylko dwa punkty, a zatem o trzy mniej niż trzecie Lens i drugie PSV. Aby pozostać w grze, podopieczni Diego Alonso muszą w środę bezwzględnie pokonać rywali z Holandii.

PSV to aktualnie druga siła grupy B. Zespół z Eindhoven ma taki sam dorobek punktowy, co trzecie Lens, ale w bezpośrednim meczu górą było PSV. Przypomnijmy, że liderem grupy B jest Arsenal, który ma na koncie dziewięć punktów.

Wynik tego spotkania może okazać się kluczowy dla losów tej grupy. Która z drużyn będzie bliżej awansu po tym meczu?

Relacja i wynik na żywo meczu Sevilla FC - PSV Eindhoven na Polsatsport.pl. Początek o 18:45.

mtu, Polsat Sport