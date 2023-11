To koniec! Neymar rozstał się z partnerką. Modelka ujawniła prywatne wiadomości

W odpowiedzi Faria instruowała Neymara, jak uzyskać do nich dostęp. 31-latek bronił się tym, że flirt z modelką znaną z serwisu "OnlyFans" to stara sprawa i nie chce do niej wracać. Inaczej zareagowała Biancardi, która za pośrednictwem swoich mediów społecznościowych poinformowała, że nie jest już w związku.

"To sprawa prywatna, ale z racji tego, że na co dzień jestem narażona na sensacje, domysły i żarty, informuję, że nie jestem w związku" - przekazała.

Dodajmy, iż nie jest to pierwsze zamieszanie wokół Neymara i Biancardi. W przeszłości w mediach wiele mówiło się o perturbacjach w ich związku. Para rozstawała się, po czym do siebie wracała. Teraz wiele wskazuje na to, że to już definitywny koniec. Gdy 29-latka była w ciąży, zawodnik Al-Hilal miał zostać przyłapany na zabawie z dwoma kobietami w klubie w Barcelonie.

Oprócz problemów w życiu prywatnym, Neymar ma również kłopoty sportowe. Niedawno doznał kontuzji kolana. Uraz jest na tyle poważny, że wykluczył Brazylijczyka z gry na kolejne osiem miesięcy.

mtu, Polsat Sport