Chciał być jak Mike Tyson. Były zawodnik UFC straci... tygrysicę

Aktualny mistrz federacji Oktagon MMA w wadze półciężkiej znany jest z zamiłowania do egzotycznych zwierząt. Na swej posiadłości, nazywanej przez niego dumnie "Vemolandem", ma między innymi parę krokodyli, rekina i kilka dzikich kotów. Nietypowa pasja ściągnęła na sportowca kłopoty. Ministerstwo środowiska podjęło decyzję o odebraniu Vemoli tygrysicy, sprowadzonej do Czech z pominięciem niezbędnych formalności.

"Ona jest częścią naszej rodziny i zrobię wszystko, co w mojej mocy, by miała jak najlepiej" - zapowiedział Vemola na Instagramie.

Jak się okazało, "Terminator", ściągając tygrysicę do "Vemolandu", nie dopełnił formalności, związanych z CITES, czyli Konwencją o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem. W przypadku tego zwierzęcia sportowiec nie przedstawił urzędnikom certyfikatu pochodzenia.

- Rozumiem, że powinienem wszystko sprawdzić i wszystkiego dopilnować, ale staram się wytłumaczyć władzom, że ukarany powinienem być ja, a nie niewinne zwierzę. Chcą ją zabrać i trzymać w warunkach, do których nie jest przyzwyczajona. U mnie żyje jej się dobrze, ma świetny kontakt z lwicą, z którą dzieli wybieg. Prosiłem, żeby przynajmniej nie wywożono jej z kraju, bo chciałbym od czasu do czasu przyjechać i sprawdzić, co u niej słychać, ale podobno w tej chwili żaden czeski ogród zoologiczny nie może jej przyjąć - powiedział Vemola w rozmowie z "Bleskiem".

Rzeczniczka czeskiego ministerstwa środowiska potwierdziła, że zwierzę zostanie w najbliższym czasie odebrane sportowcowi i przewiezione do Niemiec, gdzie trafi na wybieg do swojego kuzyna.

RI, Polsat Sport