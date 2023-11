Messi odmówił udziału w programie. Topór wojenny nie został zakopany

Lionel Messi jest obecnie piłkarzem występującego w MLS Interu Miami. Jego drużyna nie awansowała do fazy play-off i zakończyła już zmagania w tym sezonie. Tym samym Argentyńczyk ma więcej czasu na dodatkowe aktywności. Nie wszystkie dojdą jednak do skutku, ze względu na zaskakujące zachowanie wielokrotnego zdobywcy Złotej Piłki.

Legenda futbolu, a może i najlepszy piłkarz w całej historii tej dyscypliny, otrzymała propozycję występu w programie CBS Sports, którego tematyką miały być środowe mecze elitarnych rozgrywek Champions League. Messi miał wystąpić w telewizji w roli eksperta.

Ostatecznie Argentyńczyk nie przyjął jednak zaproszenia. Powód odmowy jest dość szokujący.

Jak poinformowała prowadząca program dziennikarka Kate Abdo, Messi zrezygnował z roli eksperta, ze względu na jego antypatię do innego z gości, Jamiego Carraghera.

- Wygląda na to, że Messi nie będzie brał udziału w żadnym programie telewizyjnym, w którym udział bierze Jamie Carragher - wyjaśniła żurnalistka podczas emisji programu.

Jak w ogóle zaczął się i z czego wynika spór Messiego z byłym angielskim piłkarzem?

Carragher udzielił swego czasu wypowiedzi, w której to określił transfer Argentyńczyka do Paris Saint-Germain jako transferowy niewypał. Messi nie pozostał mu dłużny i w prywatnej korespondencji nazwał ikonę Liverpoolu "osłem". Wygląda na to, że mistrz świata z 2022 roku dalej nie darzy Anglika zbyt "ciepłymi" uczuciami.