Nie żyje legenda niemieckiego klubu. Był historycznym strzelcem

Geiger rozpoczął piłkarską karierę w niewielkim FC Marbach, zaś do VfB trafił w 1957 roku z drużyny... lokalnego rywala, Stuttgarter Kickers, w barwach którego grał od 1955 roku. To jednak w ekipie "Szwabów" Rolf Geiger wypłynął na szersze futbolowe wody. Zasłynął nie tylko boiskową pracowitością, ale przede wszystkim zdobyciem - 31 sierpnia 1963 roku - premierowej bramki dla klubu w najwyższej klasie rozgrywkowej w Niemczech.

"Z odejściem Rolfa Geigera VfB Stuttgart stracił jednego ze swoich najbardziej zasłużonych zawodników, a jednocześnie wspaniałego człowieka. Klub zawsze będzie czcił jego pamięć i wspominał go z wdzięcznością. Przekazujemy głębokie wyrazy współczucia wszystkim bliskim Rolfa" - czytamy w oświadczeniu ekipy ze Stuttgartu.

Der VfB trauert um Rolf Geiger, der am Mittwoch im Alter von 89 Jahren gestorben ist. Der Verein wird seinem ehemaligen Spieler und Ehrenmitglied stets ein ehrendes Andenken bewahren.



Zur Meldung ⤵️ https://t.co/TTJBkD4GPs#VfB — VfB Stuttgart (@VfB) November 29, 2023

Były napastnik grał w barwach VfB w latach 1957-1962, by po niezbyt udanym sezonie we Włoszech (24 mecze i 5 goli w AC Mantova) wrócić do Stuttgartu w 1963 roku i pozostać mu wiernym do końca kariery w 1967 roku. Po zawieszeniu korków na kołku Geiger pracował jako budowlaniec i agent nieruchomości, ale cały czas pomagał klubowi jako doradca. W 2010 roku został przez "Die Schwaben" wyróżniony Honorowym Członkostwem.

Rolf Geiger ma również na koncie 8 występów i 2 gole w reprezentacji Niemiec.

RI, Polsat Sport