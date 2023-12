W jednym z najciekawiej zapowiadających się spotkań 17. kolejki Fortuna 1 Ligi Bruk-Bet Termalica Nieciecza podejmie Wisłę Kraków. Kto okaże się lepszy? Transmisja meczu Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go. O której godzinie mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków?

Bruk-Bet i Wisła to kluby, które mają ekstraklasowe aspiracje. Zarówno jedni i drudzy chcieliby wrócić do elity, ale pierwszych miesięcy bieżącego sezonu nie mogą zaliczyć do szczególnie udanych.

Niecieczanie zajmują 11. miejsce z 20 punktami w dorobku. Krakowianie mają o pięć "oczek" więcej i plasują się na ósmym miejscu.

Przed spotkaniem głos na temat rywala zabrał szkoleniowiec "Białej Gwiazdy", Radosław Sobolewski.

- Zespół z Niecieczy lepiej czuje się w ataku. I tutaj liczba zdobytych bramek to jest drugie miejsce w lidze, zaraz po nas. Również liczba dośrodkowań, podań progresywnych. Widać, że jeśli chodzi o fazę ataku, to ten zespół wygląda naprawdę dobrze i jest groźnym dla każdego w tej lidze. Natomiast ma swoje problemy, ale te problemy zostawię dla siebie - powiedział trener.

Termalica - Wisła: Kiedy mecz? O której godzinie? Gdzie obejrzeć?

Mecz Bruk-Bet Termalica Nieciecza - Wisła Kraków rozpocznie się w piątek 1 grudnia o godzinie 20:30. Transmisję będzie można obejrzeć w Polsacie Sport Extra i na Polsat Box Go.

