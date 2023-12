Jak piątek, to Magazyn #7Strefa. Prowadzącym i ekspertom na pewno nie zabraknie tematów do dyskusji, bo w ostatnich dniach sporo się w świecie siatkówki działo. Transmisja Magazynu #7Strefa w Polsacie Sport, na Polsat Box Go i Polsatsport.pl. Początek o godzinie 16:00.