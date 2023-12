Przed nami wielkie emocje w siatkarskiej PlusLidze, w której powoli klarują się faworyci oraz zespoły, które będą musiały bronić się przed spadkiem. Tym razem w piątkowy wieczór czekają nas starcia zespołów, które plasują się raczej w dolnej połowie tabeli i muszą nadal walczyć o swój ligowy byt.

Piątek z PlusLigą rozpocznie się w Katowicach, gdzie miejscowy GKS podejmie Norwid Częstochowa. Zespół ze stolicy Śląska zupełnie nie tak wyobrażał sobie start tego sezonu i po ośmiu rozegranych kolejkach ma na swoim koncie zaledwie punkt wywalczony w starciu z Aluron CMC Wartą Zawiercie. W zmianie tej sytuacji mają pomóc nowe nabytki - Jonas Kvalen oraz Davide Saitta. Doświadczeni siatkarze dołączyli w ostatniej chwili do broniącego się przed spadkiem zespołu i postarają się wpłynąć na swoich kolegów z drużyny.



Zupełnie inaczej wyglądają nastroje w Częstochowie, która przed startem sezonu była typowana jako murowany kandydat do spadku, a tymczasem pokonała już Grupa Azoty ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i PGE Skrę Bełchatów. Ważne zwycięstwa w meczach z wyżej notowanymi rywalami dają olbrzymi komfort, zwłaszcza przed starciem z bezpośrednim rywalem o bezpieczne miejsce w tabeli.

Kiedy mecz GKS Katowice - Norwid Częstochowa? O której godzinie?

Mecz GKS Katowice - Norwid Częstochowa rozpocznie się w piątek 1 grudnia o godz. 17:30.



W piątek na boisko w Radomiu wyjdą z kolei siatkarze miejscowych Enea Czarnych oraz Indykpolu AZS Olsztyn. Gospodarze chcą odczarować własny obiekt, gdzie nie wygrali od 11 grudnia 2021 roku. Niedługo będzie zatem przypadać druga rocznica ostatniej wygranej u siebie, ale nie jest to święto, które ktokolwiek w Radomiu chciałby celebrować.



Indykpol AZS Olsztyn nie tak za to wyobrażał sobie start sezonu. Podopieczni trenera Javiera Webera poczynili przed startem rozgrywek transfery konieczne, aby włączyć się do gry o czołówkę, ale póki co zajmują dziewiątą lokatę. Trzeba jednak przyznać, że zawodnicy z Olsztyna robią jednak swoje, bo choć co prawda przegrywają z lepszymi od siebie zespołami, to nie pozostawiają większych wątpliwości w meczach ze słabszymi rywalami. Tak było w ostatnich meczach z Norwidem czy GKS Katowice. Tym razem również będą walczyć z rywalem o nieco mniejszym potencjale.

Kiedy mecz Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn? O której godzinie?

Mecz Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn rozpocznie się w piątek 1 grudnia o godz. 20:30.

Gdzie obejrzeć piątkowe mecze PlusLigi - 1 grudnia?

Transmisja TV i stream online meczów GKS Katowice - Norwid Częstochowa oraz Enea Czarni Radom - Indykpol AZS Olsztyn w Polsacie Sport i na Polsat Box Go.

PI, Polsat Sport