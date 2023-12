Probierz pominięty przez UEFA. Federacja nie zaprosiła selekcjonera

Selekcjoner reprezentacji Polski - Michał Probierz nie znalazł się wśród delegacji, która uda się do Hamburga na losowanie fazy grupowej EURO 2024. Jak informuje "Fakt" trener został pominięty przez UEFA przy wysyłaniu zaproszeń.

Przed nami losowanie składów fazy grupowej turnieju EURO 2024. Znamy już 21 z 24 drużyn, które zmierzą się w walce o europejski czempionat, ale udział trzech zespołów wciąż stoi pod znakiem zapytania. Wśród nich jest m.in. reprezentacja Polski, która w marcowych barażach zagra z Estonią (21 marca), a w przypadku zwycięstwa będzie mierzyć się o awans z wygranym pary Walia - Finlandia (26 marca).

Udział polskiej kadry w EURO 2024 zatem wciąż jest niepewny, ale nie oznacza to, że krajowa delegacja nie wybiera się na losowanie grup. Wśród osób, które przyjadą 2 grudnia na losowanie do Hamburga znaleźli się Cezary Kulesza, Łukasz Wachowski, Jakub Kwiatkowski i Łukasz Gawrjołek. W tym składzie zabrakło z kolei Michała Probierza, który zapowiadał wcześniej swój udział. Co jest powodem takiej decyzji?



O wyjaśnienia w PZPN poprosił "Fakt", który uzyskał odpowiedź, że brak selekcjonera wśród delegacji jest spowodowany brakiem zaproszenia ze strony UEFA. Europejska federacja uznała bowiem, że zaprosi tylko trenerów drużyn z pewnym awansem, a trójka, która wystapi w barażu będzie mogła obejrzeć transmisję w telewizji lub przez internet.

PI, Polsat Sport