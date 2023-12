Plebiscyt PS i Polsatu: Sylwetka Roberta Lewandowskiego

To co jeszcze kilkanaście lat temu wydawało się dla piłkarskiego kibica całkowitą abstrakcją, stało się rzeczywistością w 2023 r. Po tym jak Robert Lewandowski został legendą Bundesligi, podbił również LaLigę. Już w pierwszym sezonie występów na hiszpańskich boiskach nie tylko doprowadził Barcelonę do mistrzowskiego tytułu, ale sam został najlepszym strzelcem Primera Division.

ZOBACZ TAKŻE: 89. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu: Lista 20 nominowanych

Nawet jeśli mijający rok nie był dla "Lewego" tak udany, jak poprzednie lata, to jednak odniósł gigantyczny sukces, zważywszy na osiągnięcia polskich piłkarzy w Hiszpanii. Owszem, nasi gracze potrafili od czasu do czasu dokonać wielkich rzeczy na Półwyspie Iberyjskim, jak chociażby hat trick Jana Urbana w barwach Osasuny w starciu z Realem Madryt na Santiago Bernabeu lub mistrzostwo kraju Jerzego Dudka z Królewskimi, ale trudno to porównać z Lewandowskim, który do Barcelony trafił jako nadzieja na lepsze czasy i już w pierwszym sezonie udowodnił, że warto było za niego zapłacić aż 50 milionów euro.

89. Plebiscyt Przeglądu Sportowego i Polsatu. Lista 20 nominowanych:

1. Michał Bryl, Bartosz Łosiak (siatkówka plażowa)

2. Krzysztof Chmielewski (pływanie)

3. Krystian Dziubiński (hokej na lodzie)

4. Hubert Hurkacz (tenis)

5. Natalia Kaczmarek (lekkoatletyka)

6. Martyna Klatt i Helena Wiśniewska (kajakarstwo)

7. Renata Knapik-Miazga, Martyna Swatowska-Wenglarczyk, Magdalena Pawłowska i Ewa Trzebińska (szermierka)

8. Dawid Kubacki (skoki narciarskie)

9. Oskar Kwiatkowski (snowboard)

10. Robert Lewandowski (piłka nożna)

11. Magda Linette (tenis)

12. Adrian Meronk (golf)

13. Wojciech Nowicki (lekkoatletyka)

14. Mateusz Ponitka (koszykówka)

15. Magdalena Stysiak (siatkówka)

16. Ewa Swoboda (lekkoatletyka)

17. Aleksander Śliwka (siatkówka)

18. Iga Świątek (tenis)

19. Bartosz Zmarzlik (żużel)

20. Piotr Żyła (skoki narciarskie)

Przegląd Sportowy, Polsat Sport