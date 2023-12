Polska wygrała z Ukrainą i wywalczyła awans!

Biało-Czerwone wygrały wcześniej w Atenach z Grecją 3:1, w Gdyni z Ukrainą 2:1, a w Tychach z Serbią 2:1. Wyjazdowy rewanż z tym ostatnim rywalem zakończył się remisem 1:1.

Zespół trenerki Niny Patalon w ostatnim grupowym spotkaniu LN podejmie we wtorek w Sosnowcu Grecję.

W drugim piątkowym meczu tej grupy Serbia na wyjeździe pokonała Grecję 2:0 (1:0).

Pierwsza w historii edycja Ligi Narodów rozpoczyna jednocześnie kwalifikacje do mistrzostw Europy 2025, które odbędą się w Szwajcarii. Zespoły zostały podzielone na ligę A, B oraz C. W lidze A i B są cztery czterozespołowe grupy, natomiast w lidze C jest pięć grup. Do turnieju finałowego awansują cztery reprezentacje, które zajmą pierwsze miejsce w grupach w lidze A. Wygranie grupy gwarantuje awans do wyższej dywizji.

Turniej finałowy oraz dwumecze o awans i utrzymanie w danej dywizji zostaną rozegrane w dniach 21-28 lutego 2024 roku. Wyżej notowane drużyny rewanżowe spotkania rozegrają u siebie. Losowanie par turnieju finałowego oraz baraży o awans i utrzymanie w dywizjach odbędzie się 11 grudnia.

Ukraina - Polska 0:1 (0:1)

Bramka: Adriana Achcińska 10

Ukraina: Daria Keluszyk - Anna Petryk, Kateryna Korsun, Lubow Szmatko, Olha Basanka - Weronika Andruchiw (77. Nikol Kozłowa), Daria Apanaszczenko, Tamiła Chimycz, Daiana Semkiw (61. Wiktoria Hiryn), Natia Pancułaja - Roksołana Krawczuk (61. Inna Hłuszczenko).

Polska: Kinga Szemik - Sylwia Matysik, Wiktoria Zieniewicz, Oliwia Woś, Martyna Wiankowska - Dominika Grabowska (86. Kayla Adamek), Tanja Pawollek, Klaudia Lefeld (81. Natalia Wróbel), Adriana Achcińska (57. Klaudia Jedlińska), Ewelina Kamczyk - Ewa Pajor.

Żółta kartka: Daiana Semkiw.

Sędzia: Ana Maria Terteleac (Rumunia).

BS, PAP