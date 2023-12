Szokujący pomysł WTA! Trener Świątek zareagował jednoznacznie. "To się rozsypie"

Do tej pory fani tenisowych zmagań nie mieli żadnego problemu, by obliczać dorobek punktowy swoich ulubionych tenisistek. "Oczka" były tylko dodatnie, więc obliczenie sumy było bardzo łatwe. Teraz ma się to zmienić. Mają pojawić się... punkty ujemne.

O szczegółach planu WTA w rozmowie z "Rzeczpospolitą" opowiedział Tomasz Wiktorowski, trener Igi Świątek.

- To (niedodawanie turniejów wielkoszlemowych do rankingu, przy. red.) będzie możliwe, jeśli zawodniczka taka jak Iga nie wypełni minimum, czyli nie zagra dziesięciu turniejów rangi 1000 i sześciu turniejów rangi 500. Wtedy najniższy dorobek punktowy z turnieju Wielkiego Szlema przestanie się liczyć do rankingu WTA - powiedział Wiktorowski.

Trener polskiej tenisistki skrytykował ten pomysł.

- Do tej pory miałem wrażenie, że WTA ma jednolity kalendarz i plan. W tej chwili to się rozsypało. Może jeszcze nie totalnie, ale jednak się rozsypie w momencie, gdy okaże się, że turnieje wielkoszlemowe nie wliczają się do rankingu - powiedział Wiktorowski.

W tym roku mistrzyniami wielkoszlemowych turniejów zostały: Aryna Sabalenka (Australian Open), Iga Swiątek (French Open), Marketa Vondrousova (Wimbledon), Coco Gauff (US Open).

Karolina Zielonka, Polsat Sport