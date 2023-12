Były piłkarz Manchesteru United ukarany za przestępstwo! Używał... plakietki zmarłej osoby

W maju Ravel Morrison został złapany na tym, że korzysta z przepustki dedykowanej osobom niepełnosprawnym. Dzięki takim identyfikatorom osoby do tego uprawnione mogą m.in. korzystać z bezpłatnych parkingów bądź stawiać samochody bliżej centrum handlowego.

Piłkarz przyznał, że kupił plakietkę od jakiejś osoby na Old Trafford, czyli stadionie Manchesteru United. Zapłacił za nią 50 euro. Nie dość, że zawodnik złamał prawo, to jeszcze okazało się, że identyfikator należał do osoby zmarłej. Z tego powodu dokument stracił ważność. Możliwe, że to właśnie dlatego złapano nieuczciwego Jamajczyka urodzonego w Anglii.

Rozprawa odbyła się 30 listopada. Pomocnik D. C. United przyznał się do winy. Został ukarany grzywną w wysokości 1000 funtów i obciążony kosztami rozprawy. Do wyroku odniosły się władze miasta.

- To orzeczenie sądu pokazuje, że prawo obowiązuje wszystkich, nie ma wyjątków. Jestem wdzięczny za oddaną pracę naszych oficerów śledczych oraz radców prawnych, którzy byli w stanie skutecznie doprowadzić tę sprawę do końca - powiedział cytowany przez portal theguardian.com rzecznik rady miejskiej Manchesteru.

Morrison był piłkarzem Manchesteru United w latach 2010-2012. Zagrał jedynie w trzech spotkaniach. Uważa się go za jeden z największych zmarnowanych talentów w historii klubu. Obecnie gra w D.C. United.