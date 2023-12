Jedno z ciekawiej zapowiadających się spotkań 17. kolejki Fortuna 1 Ligi odbędzie się w Łęcznej, gdzie ekipa Górnika zmierzy się z GKS-em Tychy. Oba zespoły w tabeli dzielą tylko dwa punkty. Kiedy mecz Górnik - GKS? O której godzinie? Transmisja w Polsacie Sport News oraz Polsacie Box Go.

Łęcznianie po efektownym zwycięstwie na wyjeździe z Odrą Opole 3:0 nie poszli za ciosem, o czym świadczy bezbramkowy remis u siebie z Polonią Warszawa oraz dotkliwa i niespodziewana porażka w Rzeszowie ze Stalą 0:3. Górnik to "mistrzowie remisów", ponieważ przed rozpoczęciem tej kolejki mieli ich na koncie najwięcej - aż osiem.

Tyszanie spisują się znakomicie, czego dowodem wysoka trzecia lokata i tylko dwa punkty straty do drugiej Odry oraz cztery "oczka" mniej od liderującej Arki Gdynia. GKS po dwóch porażkach z rzędu wrócił na zwycięską ścieżkę, wygrywając u siebie z Bruk-Bet Termaliką Nieciecza 3:2. Mecz ten dostarczył niesamowitych emocji. Goście prowadzili do przerwy 2:0, ale sygnał do odrabiania strat dał gospodarzom Daniel Rumin. Gdy wydawało się, że ekipa ze Śląska nie da rady uniknąć porażki, strzeliła dwa gole w doliczonym czasie gry! Najpierw w 99. minucie, a następnie w... 103. minucie rywalizacji!

W poprzednim sezonie Górnik wygrał u siebie z GKS-em 3:2.

Kiedy mecz Górnik - GKS? O której godzinie?

Transmisja meczu Górnik Łęczna - GKS Tychy od godz. 17:20 w Polsacie Sport News oraz Polsacie Box Go.

KN, Polsat Sport