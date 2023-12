Azjatki po raz dwudziestu pierwszy występują na mundialu. Najwyższe miejsce - 7. zajęły w 1965 roku. Japonia do tegorocznego turnieju przystąpiła jako wicemistrz kontynentu. W finale o tytuł najlepszej reprezentacji Azji 2022 uległa po dogrywce Korei Płd. 30:34. W sierpniowym azjatyckim turnieju kwalifikacyjnym do igrzysk olimpijskich Koreanki odniosły minimalne zwycięstwo 25:24, co jeszcze bardziej zmotywowało Japonki. Miesiąc później to one triumfowały nad Koreankami 29:19 w finale Igrzysk Azjatyckich 2022.

W ostatnich latach piłka ręczna staje się coraz bardziej popularna w Japonii, zarówno wśród mężczyzn, jak i kobiet, a jej ogromny wzrost nastąpił po tym, jak ten azjatycki kraj był gospodarzem mistrzostw świata w 2019 roku. Cztery lata temu Japonia spisała się znakomicie, odnosząc spektakularne zwycięstwa, zwłaszcza jedno z Rumunią w rundzie głównej, i zajęła 10. miejsce, co podkreśliło rozwój tej dyscypliny w tym kraju.

Dwa lata później na mistrzostwach w Hiszpanii w 2021 roku Japonia również osiągnęła dobry wynik, zajmując 11. miejsce (o cztery wyżej niż Polska) po dwóch kolejnych ważnych zwycięstwach z europejskimi drużynami, Chorwacją i Austrią. To pozwoliło ponownie znaleźć się blisko ćwierćfinału. To także efekt pracy trenera Ulrika Kirkely’ego, który rozstał się z drużyną po igrzyskach olimpijskich w Tokio. Asystentem Duńczyka był specjalista od bramkarek Antoni Parecki.

Eksperci do najlepszych zawodniczek ekipy trenera Shigeo Kusumoto zaliczają środkową rozgrywającą Natsuki Aizawę (10 bramek w czwartkowym meczu z Niemkami), prawą rozgrywającą Kaho Nakayamę i bramkarkę Sakurę Kametani.

Początek o godzinie 20:30.

