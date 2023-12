Czas na MASMAT Rocky Boxing Night XVII w Kościerzynie. W walce wieczoru Nikodem Jeżewski zadebiutuje w kategorii ciężkiej. Jego rywalem będzie Jakub Sosiński. Kiedy odbędzie się MASMAT Rocky Boxing Night XVII. O której godzinie rozpocznie się gala? Transmisja w Polsacie Sport Fight, Super Polsacie i na Polsat Box Go.

Dla Jeżewskiego będzie to powrót do ringu po niemal 15 miesiącach przerwy. Po raz ostatni pięściarz z Kościerzyny boksował we wrześniu 2022 roku. Wówczas przez techniczną decyzję pokonał Serge'a Michela. Tamto starcie zakontraktowane było w limicie wagi cruiser. Teraz 32-latek przed własną publicznością spróbuje swoich sił w królewskiej dywizji.

W kategorii ciężkiej Jeżewskiego przywita Jakub Sosiński. Zawodnik z Sosnowca spróbuje wrócić na ścieżkę zwycięstw po trzech porażkach. Warto jednak wspomnieć, że te trzy przegrane to starcia z cenionymi pięściarzami - Kacprem Meyną, Mariuszem Wachem i Peterem Kadiru. Wcześniej "Sosna" zapisał na swoim koncie osiem wygranych w 10 pojedynkach.

Starcie Jeżewski - Sosiński to nie jedyna ciekawie zapowiadająca się potyczka na sobotniej gali. Do ringu w Kościerzynie wejdą m.in. niepokonani Dominik Harwankowski i Bartłomiej Przybyła. Interesująco zapowiada się co-main event gali, w którym rękawice skrzyżują Kajetan Kalinowski i Max Miszczenko.

Łącznie na kibiców czeka osiem walk.

Kiedy gala Rocky Boxing Night XVII? O której godzinie?

Transmisja gali MASMAT Rocky Boxing Night XVII w Polsacie Sport Fight i na Polsat Box Go (od 18:45) oraz Super Polsacie (od 20:00).

Karta walk:

Nikodem Jeżewski - Jakub Sosiński

Kajetan Kalinowski - Max Miszczenko

Artur Bizewski - Michał Bańbuła

Dominik Harwankowski - Piotr Gudel

Dawid Turzeniecki - Piotr Rzyman

Bartłomiej Przybyła - Marek Cureja

Łukasz Puczyński - Hubert Krasuski

Paweł Nowaczyński - Damian Smagieł

mtu, Polsat Sport