Trener Austrii skomentował losowanie Euro 2024. To grupa, w której może zagrać Polska

Losowanie grup przyszłorocznego turnieju odbyło się w sobotę w Hamburgu. Austriacy trafili do grupy D, gdzie na razie znają dwóch rywali - wicemistrza świata Francję oraz Holandię.

Na ostatniego przeciwnika muszą poczekać do wiosny - będzie nim zwycięzca tzw. ścieżki barażowej A. W półfinałach Polska podejmie 21 marca Estonię, a Walia Finlandię. Pięć dni później gospodarzem finału baraży będzie zwycięzca drugiego z tych meczów.

"Dzisiejsze losowanie nie mogło być dużo trudniejsze. Brakowało tylko Włochów z czwartego koszyka. Ale i tak grupa jest wystarczająco wymagająca. Dobrą rzeczą jest to, że zmierzymy się z przeciwnikami, którzy mają ofensywne podejście do gry. Osobiście wolę to od meczów z rywalami czekającymi z tyłu" - przyznał trener Rangnick.

Jak przypomniał, jego zespół rywalizował z Francją w Lidze Narodów w 2022 roku - u siebie zremisował 1:1, a na wyjeździe przegrał 0:2.

"Mieliśmy już Francję za przeciwnika w Lidze Narodów i przynajmniej mecz w Wiedniu był bardzo zacięty. Tym razem zagramy na neutralnym boisku w Duesseldorfie, a na stadionie będzie prawdopodobnie tyle samo Austriaków, co Francuzów. Z pewnością będzie to bardzo intensywny mecz. Nasz pierwszy w turnieju" - podkreślił selekcjoner Austriaków.

"Postaramy się znaleźć bazę dla drużyny w Berlinie. Poszukiwania już trwają" - dodał.

Optymistą, mimo wielkiej klasy rywali, jest także prezes Austriackiej Federacji Piłkarskiej Klaus Mitterdorfer.

"Z pewnością nie jest to łatwa grupa, ale trzeba stawić czoła temu, co przyniesie. Myślę, że mamy świetny zespół, który trzyma się razem. Dlatego jestem pewien, że możemy poradzić sobie z tak trudnymi przeciwnikami jak Francja i Holandia. Wiele będzie zależy od dyspozycji dnia, ale przy wsparciu naszych wspaniałych fanów – dlaczego miałoby się to nie udać? W każdym razie jest to duże wyzwanie" - przyznał Mitterdorfer.

