Detroit Pistons śrubują rekord. Kolejne triple-double Jokicia

Po dziewięciu kolejnych zwycięstwach koszykarze Orlando Magic przegrali na wyjeździe z Brooklyn Nets 101:129 w sobotnim meczu ligi NBA. Detroit Pistons doznali porażki już w 17. spotkaniu z rzędu, co jest najdłuższą taką serią w historii klubu w jednym sezonie.

W hali Barclays Center w Nowym Jorku Mikal Bridges zdobył dla Nets 42 punkty - najwięcej we wszystkich meczach rozegranych tego dnia. Wspierali go Spencer Dinwiddie - 22 i Cam Thomas - 20.

Zespół z Florydy nie wykorzystał szansy przedłużenia serii wygranych do dziesięciu, co byłoby historycznym klubowym rekordem. Poprzednio przegrał w lidze 14 listopada, także z ekipą Brooklynu. W sobotę goście schodzili z parkietu pokonani głównie ze względu na problemy z powstrzymaniem Bridgesa, który już w pierwszej kwarcie zdobył 26 punktów. Gospodarze wygrali ten fragment 43:22 i do końca spotkania kontrolowali sytuację na parkiecie.

Niemiec Franz Wagner i Cole Anthony zdobyli dla pokonanych po 20 pkt, a Paolo Banchero dodał 19 i 10 zbiórek.

- Przegraliśmy dziś, ale myślę, że nie możemy zapominać o naszej serii zwycięstw. To coś, z czego możemy być dumni jako zespół i wszyscy w szatni. Teraz mamy szansę się odbić i kontynuować dobrą passę - powiedział po meczu Banchero.

Po porażce Magic najdłuższą obecnie serią zwycięstw w lidze mają Minnesota Timberwolves, którzy pokonali na wyjeździe Charlotte Hornets 123:117, co jest ich czwartą wygraną z rzędu. Na sukces gości najbardziej zapracowali Karl-Anthony Towns - 28 i francuski środkowy Rudy Gobert - 26 pkt, 12 zbiórek i trzy bloki. W decydującym fragmencie czwartej kwarty, wygranym 13:3, duet ten zdobył osiem punktów.

Najskuteczniejsi w ekipie Hornets byli Terry Rozier - 23 i Miles Bridges - 22.

Już 17. porażki z rzędu doznał najsłabszy w lidze zespół Detroit Pistons, który na własnym parkiecie uległ Cleveland Cavaliers 101:110. Gości do wygranej poprowadzili Darius Garland i Max Strus - po 22. Liderami pokonanych byli Cade Cunningham - 23, 11 asyst i osiem zbiórek oraz rozgrywający pierwszy mecz w sezonie, wchodzący z ławki Chorwat Bojan Bogdanovic - 22.

Pistons ostatnie zwycięstwo odnieśli 28 października w spotkaniu z Chicago Bulls. 17 porażek z rzędu to ich najdłuższa seria porażek w jednym sezonie, ale w końcówce rozgrywek 1978/80 i na początku 1980/81 przegrali 21 kolejnych spotkań.

W sobotę na lepszy tego dnia zespół natrafili broniący tytułu koszykarze Denver Nuggets. Mimo ósmego w sezonie triple-double Serba Nikoli Jokica (36 pkt, 13 zb., 14 as.) ulegli w Sacramento drużynie Kings 117:123. Wśród gospodarzy wyróżnili się rezerwowy Malik Monk i De'Aaron Fox - po 26 pkt oraz Litwin Domantas Sabonis - 17.

Obrońcy tytułu z bilansem 14-7 zajmują trzecie miejsce w Konferencji Zachodniej, za Timberwolves (15-4) i Oklahhoma City Thunder (13-6). Na Wschodzie prowadzą pauzujący w sobotę Boston Celtics (15-4), przed Orlando i Milwaukee Bucks (po 14-6).

KZ, PAP