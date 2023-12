W ostatnim meczu zawodnicy Lechii przegrali w derbach Trójmiasta z liderującą Arką 0:1. Tym samym gdynianie przerwali gdańszczanom serię ośmiu ligowych spotkań bez porażki, na którą złożyły cztery zwycięstwa i cztery remisy.

"Chłopcy zdawali sobie sprawę, że sami sobie w Gdyni nie pomogli. W tym spotkaniu, zwłaszcza w drugiej połowie, w ogóle nie byliśmy sobą. Popełnialiśmy błędy, które do tej pory nam się nie przytrafiały. Nie podobały mi się też pewne opinie. Niepotrzebnie doszukiwaliśmy się nie wiadomo czego, a przegraliśmy przecież mecz na boisku i to była nasza wina. Taki jestem, że nigdy nie szukam wymówek" – zaznaczył w środę na konferencji prasowej w Gdańsku Grabowski.

42-letni szkoleniowiec przekonuje, że w porażkach też można doszukiwać się pozytywów.

"Było to dla nas cenne doświadczenie i liczę, że sportową złość, która bez wątpienia w nas siedzi, pokażemy w najbliższym meczu. Po spotkaniu wyczułem pozytywną energię i oczekuję, że zobaczę zespół bardzo inteligentny, głównie jeśli chodzi o poczynania z piłką. Zaraz po meczu piłkarze byli przygnębieni, ale na drugi dzień widziałem drużynę, która zdawała sobie sprawę, że powinna prezentować się inaczej. Najlepsza ku temu okazja nadarzy się w niedzielę" – zauważył.

Tego dnia o godz. 12.40 biało-zieloni podejmą czwartą w tabeli Miedź Legnica, która ma punkt więcej od Lechii. Obie drużyny są spadkowiczami z ekstraklasy.

"Czeka nas interesujące spotkanie pod każdym względem. Zmierzą się w nim dwa bardzo dobre zespoły, które chcą wygrywać i w każdym meczu dążą do zwycięstwa. Wierzę, że mamy dobrze rozszyfrowanego rywala i to my będziemy cieszyć się ze zdobycia trzech punktów" – powiedział.

Trener Lechii komplementował najbliższego przeciwnika.

"Można doszukiwać się podobieństw pomiędzy Miedzią i Arką, bo w obu zespołach nie brakuje doświadczonych piłkarzy. Bardzo ważną postacią ekipy z Legnicy jest Kamil Drygas, który pokazał klasę chociażby w wygranym 2:0 ostatnim spotkaniu z Zagłębiem Sosnowiec. Strzelił oba gole, ale kluczową rolę odgrywa w większości meczów. W Miedzi jest więcej dobrych zawodników, jak chociażby Damian Michalik czy też obaj środkowi obrońcy. Oni stanowią trzon drużyny" – ocenił.

Miedź bardzo dobrze spisuje się w tym sezonie na wyjeździe – w siedmiu spotkaniach poniosła tylko jedną porażkę, zanotowała ponadto trzy zwycięstwa i tyleż remisów.

"Legniczanie są dobrze zorganizowani, a w kompakcie 4-4-2 czują się bardzo dobrze. Czeka nas nie lada zadanie, ale pracujemy nad kombinacyjnymi rozwiązaniami i mam nadzieję, że mocno zajdziemy gościom za skórę. Miedź nie przegrywana na wyjazdach, ale my też u siebie nie oddajemy punktów i zrobimy wszystko, aby podtrzymać dobrą passę. Mam nadzieję, że w niedzielę będziemy w zdecydowanie lepszych nastrojach niż po derbach" - podsumował Grabowski.

Po pauzie za żółte kartki do gry w Lechii gotowi są dwaj środkowi pomocnicy Iwan Żelizko i Tomasz Neugebauer.

Relacja i wynik na żywo meczu Lechia Gdańsk - Miedź Legnica na Polsatsport.pl. Początek o 12:40.

mtu, PAP