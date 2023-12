La Liga: FC Barcelona - Atletico Madryt. Kiedy mecz? O której godzinie?

Czas na wielki hit 15. kolejki La Liga. W niedzielny wieczór FC Barcelona podejmie Atletico Madryt. Oba zespoły mają w swoim dorobku tyle samo punktów i sporą już stratę do prowadzącego Realu Madryt oraz Girony. Kiedy mecz FC Barcelona - Atletico? O której godzinie?

"Duma Katalonii" po ostatniej wyjazdowej wpadce z Rayo Vallecano w postaci remisu 1:1, traci już siedem "oczek" do "Królewskich" oraz rewelacji tego sezonu - Girony. Taki sam dystans do prowadzącej dwójki dzieli Atletico, aczkolwiek warto podkreślić, że podopieczni Diego Simeone mają do rozegrania jedno spotkanie więcej.

ZOBACZ TAKŻE: Zbigniew Boniek ostro o byłym selekcjonerze! "Dobrze, że go wyrzuciliśmy"

Oba zespoły rozgrywały w tygodniu mecze w Lidze Mistrzów. Ekipa Xaviego Hernandeza pokonała u siebie FC Porto 2:1 i może być już spokojna pierwszej lokaty na koniec fazy grupowej. Z kolei Atletico zwyciężyło na wyjeździe Feyenoord 3:1. Madrytczycy są pewni awansu do 1/8 finału tych elitarnych rozgrywek, ale mają tylko punkt przewagi nad drugim Lazio, z którym zmierzą się u siebie w ostatniej kolejce.

Kibice "Blaugrany" liczą na kolejne trafienie w tym sezonie Roberta Lewandowskiego, który zatrzymał się w La Liga na siedmiu golach. Król strzelców ligi hiszpańskiej poprzedniego sezonu traci już cztery gole do prowadzącego Jude Bellinghama z Realu Madryt, toteż musi szybko "odblokować się".

W poprzednim sezonie Barcelona dwukrotnie pokonała Atletico 1:0.

Kiedy mecz Barcelona - Atletico? O której godzinie?

Mecz FC Barcelona - Atletico Madryt odbędzie się w niedzielę 3 grudnia. Początek zaplanowano na godz. 21:00.