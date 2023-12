LOTTO SuperLIGA Final Four: Tenisowy rozkład jazdy w Kozerkach

W dniach 8-10 grudnia (piątek-niedziela) w Kozerkach odbędzie się LOTTO SuperLIGA - FINAL FOUR 2K23. O tytuł Drużynowego Mistrza Polski w tenisie powalczą cztery zespoły: BKT Advantage Bielsko-Biała, KT KUBALA Ustroń, OSAVI TENNIS TEAM Kalisz oraz CKT Grodzisk. Pierwsze emocje spodziewane są już w czwartek podczas losowanie par półfinałowych.

W FINAL FOUR, będącym zwieńczeniem tegorocznej edycji LOTTO SuperLIGI, jedynej na świecie w pełni zawodowej ligi tenisa, zagrają cztery najlepsze drużyny z sezonu zasadniczego. Faworytem jest aktualny Drużynowy Mistrz Polski – BKT Advantage Bielsko-Biała, który w ostatnich miesiącach potwierdził swoją dominację z pierwszej edycji. Bielszczanie sięgnęli w sezonie po komplet zwycięstw, z których żadne nie było praktycznie zagrożone. Za ich plecami trwała zażarta walka o kolejne przepustki do turnieju finałowego. Ostatecznie druga pozycja i rozstawienie w FINAL FOUR przypadły ekipie KT KUBALA Ustroń. Trzecie miejsce w tabeli zajął występujący w tegorocznych rozgrywkach za sprawą "dzikiej karty" OSAVI TENNIS TEAM Kalisz. Natomiast czwartą pozycję – rzutem na taśmę, zapewnił sobie zeszłoroczny srebrny medalista – drużyna CKT Grodzisk Mazowiecki, która po trzech porażkach z rzędu zaliczyła serię czterech zwycięstw.

Znane nazwiska w składach

W dniach 10-15 listopada br., w ramach zamykającego tegoroczny sezon okna transferowego, drużyny występujące w FINAL FOUR mogły dokonywać ostatnich wzmocnień. W efekcie w szerokich składach pretendentów do tytułu DMP znaleźli się gracze z krajowej czołówki oraz szereg znanych zawodników i zawodniczek o międzynarodowej renomie. O tym, kto ostatecznie pojawi się na kortach w Kozerkach przekonamy się dzień przed startem imprezy mistrzowskiej. Kogo możemy zobaczyć podczas FINAL FOUR?

BKT Advantage Bielsko Biała:

Jiri Lehecka (Czechy) - zwycięzca juniorskiego Wimbledonu 2019 w grze podwójnej, trzech singlowych i trzech deblowych turniejów z cyklu ATP Challenger W rankingu gry pojedynczej ATP najwyżej sklasyfikowany był na 29. miejscu.

Emil Ruusuvuori (Finlandia) - finalista turnieju ATP w Pune (Indie) - Maharashtra Open 2022. Czterokrotny zwycięzca singlowych imprez rangi ATP Challenger Tour. W światowym rankingu gry pojedynczej ATP najwyżej sklasyfikowany był na 37. miejscu.

Petra Martic (Chorwacja) - w zeszłym roku w Zielonej Górze uhonorowana została tytułem Enea MVP FINAL FOUR. Wygrała trzy turnieje singlowe rangi WTA (w tym jeden 125K) Najwyżej w rankingu singlowym WTA była na 14. miejscu.

CKT Grodzisk Mazowiecki:

Łukasz Kubot (Polska) - triumfator Australian Open 2014 i Wimbledonu 2017 w grze podwójnej, lider rankingu ATP deblistów, zwycięzca dwudziestu siedmiu turniejów deblowych ATP Tour oraz finalista dwóch turniejów singlowych ATP Tour i dwudziestu jeden turniejów deblowych ATP Tour.

Marta Kostyuk (Ukraina) - mistrzyni juniorskich Australian Open 2017 w grze pojedynczej i US Open 2017 w grze podwójnej. Zwyciężczyni turnieju WTA - ATX Open w Austin (Stany Zjednoczone) w singlu oraz dwóch turniejów WTA w deblu. W światowym rankingu gry pojedynczej WTA najwyżej sklasyfikowana była na 32. miejscu.

Alison Van Uytvanck (Belgia) - w singlu wygrała pięć turniejów WTA oraz trzy rangi WTA 125. Odniosła również 15 triumfów w zawodach rangi ITF w grze pojedynczej. W światowym rankingu singlowym WTA najwyżej sklasyfikowana była na 37. miejscu.

Tereza Martincová (Czechy) - zwyciężczyni czterech turniejów rangi ITF w singlu, finalistka turnieju z cyklu WTA w Pradze w 2021 roku w singlu. W światowym rankingu gry pojedynczej WTA najwyżej była na 40. miejscu.

KT KUBALA Ustroń:

Lukas Rosol (Czechy) - zdobywca Pucharu Davisa z 2012 roku oraz olimpijczyk z Rio de Janeiro (2016). Sięgnął po dwa tytuły w singlu i trzy w deblu w zawodach z cyklu ATP. Najwyżej w rankingu światowym notowany był na 26. miejscu.

Illya Marchenko (Ukraina) - doświadczony zawodnik, najwyżej notowany w rankingu gry pojedynczej ATP na 49. pozycji. Triumfator 10 singlowych turniejów rangi challenger ATP Tour.

Daniela Vismane (Łotwa) - zdobywczyni trzech tytułów w grze pojedynczej i ośmiu w grze podwójnej w zawodach rankingi ITF. W 2018 roku osiągnęła ćwierćfinał juniorskiego Australian Open.

Paweł Ciaś (Polska) - trzykrotny mistrz Polski w grze pojedynczej. Podczas swojej kariery zwyciężył w czterech singlowych oraz czterech deblowych turniejach rangi ITF.

OSAVI TENNIS TEAM Kalisz:

Piotr Matuszewski (Polska) – dwukrotny deblowy zwycięzca turniejów rangi ATP Challenger Tour. Obecnie w światowym rankingu ATP gry podwójnej notowany na 142. pozycji.

Karolina Kubanova (Czechy) - dziewięciokrotna triumfatorka zawodów rangi ITF w grze podwójnej.

Ivana Sebestova (Czechy) – zwyciężczyni turnieju rangi ITF w Heraklionie.

Harmonogram wydarzenia

LOTTO SuperLIGA - FINAL FOUR 2k23 trwać będzie w dniach 8-10 grudnia (piątek-niedziela), ale emocje tenisowe w Kozerkach zaczną się już 7 grudnia (czwartek). Tego dnia o godzinie 14:30 odbędzie się konferencja prasowa inaugurująca zmagania Drużynowych Mistrzostw Polski. Tuż po niej nastąpi losowanie par półfinałowych.

W kolejnych dniach harmonogram wydarzenia prezentuje się następująco:

8 grudnia (piątek)

godz. 10:00 – rozpoczęcie spotkań półfinałowych

9 grudnia (sobota)

godz. 12:00 – rozpoczęcie spotkania o 3. miejsce oraz spotkania finałowego (po trzy mecze)

10 grudnia (niedziela)

godz. 10:00 – dokończenie rywalizacji w spotkaniu o 3. miejsce

godz. 12:00 – dokończenie rywalizacji w spotkaniu finałowym

godz. 20:00 – ceremonia wręczenia pucharów

Reguły

Reguły spotkań nie będą odbiegać od tych z sezonu zasadniczego. Każde spotkanie składać się będzie z sześciu lub siedmiu meczów (przy stanie 3:3) i trwać będzie aż do rozstrzygnięcia (możliwe wyniki 4:0, 5:1, 4:2 lub 4:3). W momencie rozstrzygnięcia wyniku kolejne mecze nie będą już rozgrywane. Ramowy plan gier prezentuje się następująco:

· dwa mecze singlowe kobiet

· dwa mecze singlowe mężczyzn

· mecz gry podwójnej kobiet

· mecz gry podwójnej mężczyzn

· mecz gry mieszanej (w razie potrzeby)

Informacja Prasowa