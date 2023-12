To oni będą "czarnym koniem" mistrzostw Europy? Mogą zagrać z Polakami!

Reprezentacja Polski w sobotę poznała potencjalnych rywali w przyszłorocznych mistrzostwach Europy. Jeśli Biało-Czerwoni wygrają barażowe mecze, to na Euro czeka ich trudna przeprawa. - Akurat Francji nie chciałem mieć w swojej grupie. Niestety doszła jeszcze Holandia i przede wszystkim Austria, którą osobiście uważam za zespół, który może być "czarnym koniem" tych mistrzostw - powiedział Marek Jóźwiak.

Losowanie nie było łaskawe dla reprezentacji Polski. Podopieczni Michała Probierza mogą trafić do grupy D razem z Holandią, Austrią i Francją. Były reprezentant Polski, Marek Jóźwiak nie traci nadziei na dobry występ Polaków w przyszłorocznym Euro. Jeśli nasza kadra wygra baraże i awansuje do europejskiego turnieju, czekają ją bardzo trudne spotkania.

- Wierzę w to, że mamy po co jechać, jeśli wygramy te mecze barażowe. Ta grupa jest bardzo mocna. Akurat Francji nie chciałem mieć w swojej grupie. Niestety doszła jeszcze Holandia i przede wszystkim Austria, którą osobiście uważam za zespół, który może być "czarnym koniem" tych mistrzostw. No i widzimy, że ta grupa jest naprawdę bardzo ciężka - oprócz tej grupy gdzie jest Hiszpania, Włochy, Chorwacja i Albania - powiedział Jóźwiak.

Trudno także o wskazanie faworyta do zwycięstwa na mistrzostwach Europy 2024.



- Myślę, że wszystkie zespoły, które są na mistrzostwach Europy, będą miały szansę, aby ten tytuł zdobyć - ocenił były reprezentant Polski.

Polacy, aby zawiązać jakąkolwiek walkę z rywalami z najwyższej półki, muszą dać z siebie wszystko.

- Osobiście uważam, że będzie bardzo ciężko, jeśli nie zrobimy dużego progresu przez te trzy, cztery miesiące, które nam zostaną do mistrzostw Europy w czerwcu - jeśli oczywiście awansujemy w tych meczach barażowych - zauważył były obrońca.

Marek Jóźwiak ocenił również szanse Polaków w rywalizacji z reprezentacją Austrii.



- Myślę, że Austria jest zespołem, który na obecną chwilę prezentuje się zdecydowanie lepiej niż kadra Polski. Natomiast wierzę w to, że jeżeli będziemy w tej grupie, to być może nastąpi 2016 i powtórka Adama Nawałki. Tego życzę polskiej reprezentacji - podsumował.

KZ, Polsat Sport