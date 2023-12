Transfer Roberta Lewandowskiego nieunikniony. "Raczej prędzej niż później"

Robert Lewandowski w Bayernie Monachium stał się legendą klubu. Dziesięciokrotnie sięgnął po tytuł mistrza Niemiec, pięciokrotnie po Superpuchar Niemiec, trzykrotnie zdobył Puchar Niemiec. Dwukrotnie otrzymał tytuł Piłkarza Roku FIFA i raz UEFA ogłosiła go najlepszym zawodnikiem w Europie. Do tego stał się najskuteczniejszym zagranicznym strzelcem w historii klubu i zdobył najwięcej goli w jednym sezonie Bundesligi. Długo można by wymieniać sukcesy "Lewego" w Monachium. Po przeniesieniu się latem 2022 roku oczekiwania wobec Polaka były duże. Kryzys formy wpłynął na opinie o Polaku, które głoszą kibice, a także dziennikarze.

- Ja bym oddzielił krytykę czy też negatywne ocenianie zawodnika od hejtu. To nie jest żadna nienawiść. Hejtowany to był Tomek Hajto swego czasu w internecie, gdy była nagonka na niego. Natomiast Robert Lewandowski jest po prostu krytykowany, bo gra troszeczkę słabiej. Jest analizowana jego gra i na to nie ma co się obrażać - powiedział Cezary Kowalski.

Hiszpańskie media również nie są zadowolone ze słabej dyspozycji Lewandowskiego.

- Któryś z hiszpańskich dziennikarzy napisał, żeby Robert Lewandowski nie brał się za to, czego nie potrafi albo czego nie powinien robić w tym momencie. Być może on bierze zbyt dużo na siebie, na swoje barki - zaznaczył ekspert.

Według eksperta odejście kapitana reprezentacji Polski z FC Barcelony jest już przesądzone.

- Myślę, że Inter Miami jest nieunikniony w przypadku Roberta. Raczej prędzej niż później. W ogóle nie ma się co na to obrażać - podsumował Kowalski.

KZ, Polsat Sport