Dwukrotny mistrz olimpijski nie przebierał w słowach! "To dranie i śmiecie"

Włodarze najlepszej hokejowej ligi świata zapowiedzieli organizację zawodów, w których zmierzyłyby się najmocniejsze reprezentacje świata. Przedstawiciele Finlandii i Szwecji już na początkowym etapie rozmów zakomunikowali jednak, że nie wezmą udziału w turnieju, jeżeli organizatorzy zaproszą do uczestnictwa drużynę Rosji.

Aleksandr Kożewnikow, dwukrotny mistrz olimpijski (1984, 1988) w barwach ZSRR, poproszony o komentarz w tej sprawie nie przebierał w słowach.

- Finowie robią wszystko, co w ich mocy, by zaszkodzić Rosji. Podobnie Szwedzi. Finowie to generalnie dranie i śmiecie. Uczyliśmy ich grać w hokeja, ich marzeniem zawsze było pokonanie "Czerwonej maszyny", a teraz mówią takie rzeczy. Być może są zgorzkniali, a być może to zwykli bandyci. Nie mówię tu o wszystkich ludziach, ale głównie o ich skorumpowanym rządzie. Gdzie fińskie elity trzymają pieniądze? W amerykańskich bankach. Boją się utraty tej kasy, dlatego nie mają sumienia i zrobią wszystko, by dalej zarabiać. Nawet kosztem innych - grzmiał Kożewnikow w rozmowie z portalem Championat.

Międzynarodowy turniej, organizowany przez NHL, planowany jest na luty 2025 roku. Póki co wydaje się, że wezmą w nim udział jedynie cztery drużyny: Stany Zjednoczone, Kanada, Finlandia i Szwecja.

RI, Polsat Sport