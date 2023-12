Wicemistrz świata zadebiutował w ringu. Wygrał, bo rywal... splunął na niego po walce

42-latek, który w najlepszej hokejowej lidze świata rozegrał 237 meczów, nie wytrzymał długo na sportowej emeryturze. Pięć lat po odwieszeniu łyżew na kołek postanowił spróbować swych sił w zupełnie nowej dla siebie dyscyplinie: boksie.

Młodszy brat Mariana Hossy, trzykrotnego zdobywcy Pucharu Stanleya, zadebiutował w ringu na gali w Bratysławie, a jego starcie z Romanem Grigelym w kategorii do 105 kilogramów zakontraktowano na trzy rundy po trzy minuty. Pojedynek rozegrał się na pełnym dystansie i zakończył się w szokujący sposób. Gdy sędzia po gongu kończącym ostatnią rundę próbował rozdzielić pięściarzy, Momo... splunął na Hossę ochraniaczem na zęby, za co został zdyskwalifikowany.

- Wynik walki nie był ważny. Samo to, że wyszedłem do ringu, już czyni ze mnie zwycięzcę. W trakcie hokejowej kariery stoczyłem trochę pojedynków na pięści, ale to było coś zupełnie innego - powiedział Marcel Hossa, któremu wyrazy wsparcia wysłał sam Jaromir Jagr, legenda NHL.

Młodszy z braci Hossów to wychowanek Dukli Trenczyn. W hokejowym CV ma również występy w lidze szwedzkiej (Mora IK, MODO), łotewskiej (Dinamo Ryga), czeskiej (Lev Praga, HC Pilzno, Ocelari Trzyniec), KHL (Bars Kazań, Spartak Moskwa), a w barwach Montreal Canadiens, New York Rangers i Phoenix Coyotes rozegrał na taflach NHL 237 meczów. Z reprezentacją Słowacji zdobył w 2012 roku wicemistrzostwo świata.

RI, Polsat Sport