Rafael Nadal to jedno z najbardziej rozpoznawalnych nazwisk w historii tenisa. Z całą pewnością można też stwierdzić, że jedno z najbardziej utytułowanych. Hiszpan ma na koncie 22 zwycięstwa w turniejach wielkoszlemowych i złoty medal igrzysk olimpijskich z Pekinu.

Z tego powodu fanów tak bardzo ucieszyła informacja o jego powrocie. 14-krotny triumfator turnieju im. Rolanda Garrosa ma powrócić na kort podczas ATP 250 w Brisbane. Później wystartuje w Australian Open.

W poniedziałek tenisista zamieścił na swoim profilu w portalu X (dawny twitter) filmik, na którym opowiada o swoim powrocie. Powrót na kort ogłosił dopiero na niewiele ponad miesiąc przed zaplanowanym startem

- Bałem się ogłaszać niektóre sprawy ze względu na operację biodra i to, że przez prawie rok nie grałem. Jednak biodro nie było tym, co martwiło mnie najbardziej. Teraz myślę, że jestem gotowy i wierzę, że wszystko pójdzie dobrze, i będę mógł cieszyć się powrotem na kort - mówił Nadal w filmiku.

Wielu zastanawia się, jak utytułowany zawodnik będzie prezentował się po tak długiej przerwie. On jednak wyznaje, że stara się nie myśleć o tym w taki sposób.

- To był bardzo długi czas i mam nadzieję, przede wszystkim, że uda mi się na nowo poczuć te emocje. Od siebie oczekuję, by... nie oczekiwać niczego . Mieć umiejętność, by nie żądać czegoś od samego siebie, tak jak robiłem to przez całą moją karierę. Jestem teraz na innym etapie, w innej sytuacji i na "nieodkrytym" przeze mnie terenie. Teraz nie chcę grać ponad swoje siły i zamierzam zaakceptować nowy stan rzeczy - dodał.