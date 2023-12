Stefan Kraft otwarcie to przyznał! Wybitny start austriackiego skoczka

30-latek z Salzburga zdominował początek zimowego sezonu i prowadzi w klasyfikacji cyklu z wyraźną już przewagą 130 punktów nad Niemcem Andreasem Wellingerem.

"Trudno było nawet marzyć o takim początku sezonu. Jest pięknie, wszystko układa się idealnie. Jestem szczęśliwy i czerpię ze skoków masę przyjemności" - powiedział Kraft po niedzielnym zwycięstwie w norweskim Lillehammer.

Jak przypomniał, niedawno był pytany o Formułę 1 i przyznał, że nie za bardzo się nią interesuje, ponieważ wciąż wygrywa Max Verstappen. "Teraz trochę mi głupio..." - dodał z uśmiechem.

W ostatnich dwóch konkursach w Norwegii w czołowej "10" było zawsze po czterech Austriaków. Trener Andreas Widhoelzl nie krył zadowolenia z postawy swoich zawodników, ale z drugiej strony tonuje nastroje.

"Oczywiście, gdy są sukcesy, wszystko staje się łatwiejsze i przyjemniejsze. Ale jesteśmy dopiero na początku drogi i konsekwentnie pracujemy dalej. Nadal mamy dużo do zrobienia, jest co poprawiać. Nie można odpuścić i dotyczy to również Krafta" - zaznaczył opiekun austriackiej kadry.

"Na pewno wszyscy jesteśmy w dobrych humorach, bo widać efekty wspólnej pracy. Postaramy się utrzymać ten kurs najdłużej jak to możliwe. Nie możemy sobie pozwolić na samouspokojenie czy jakąś niechlujność" - dodał.

Kolejne zawody PŚ w najbliższy weekend w niemieckim Klingenthal.

PI, PAP