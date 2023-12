Były piłkarz Manchesteru United próbował wlać dziecku szampon do ust. Kibice oburzeni (WIDEO)

Phil Bardsley znalazł się w ogniu krytyki brytyjskich kibiców. Żona byłego zawodnika m.in. Manchesteru United opublikowała w mediach społecznościowych film, na którym 38-latek udaje, że myje swojemu siedmioletniemu synowi usta szamponem. W trakcie nagrania 13-krotny reprezentant Szkocji przygniatał chłopca kolanem do ziemi. W sieci zawrzało.

Powodem takiego zachowania Bardsleya miało być to, że jego syn w wulgarny sposób zwrócił się do swojego brata. Nagrywająca całe zajście żona byłego piłkarza pyta chłopca, czy ten nie będzie już przeklinał. Film nadal znajduje się na Instagramie Tanyi Bardsley, którą obserwuje 573 tysiące użytkowników.

Pod nagraniem pojawiło się wiele negatywnych komentarzy. Większość internautów zarzucało Bardsleyowi zachowanie nieprzystojące dorosłemu mężczyźnie. Ponadto użytkownicy zwracali uwagę na fakt, iż żartowanie z tego typu czynów jest złe ze względu na ofiary realnej przemocy domowej.

Nie wszyscy jednak dostrzegli problem w nagraniu. Wiele osób zaznaczało, że to tylko rodzinne przekomarzanie, a dziecko nie sprawia wrażenia pokrzywdzonego, tylko jest wręcz rozbawione całą sytuacją.

Warto dodać, że początkowo Tanya Bardsley opatrzyła film opisem, że "to powrót do starej szkoły leczenia". Później jednak dopisała, że żadne dziecko nie ucierpiało w trakcie nagrania, a szampon nie znalazł się w ustach chłopca. Ponadto stwierdziła, że ludzie zbyt poważnie podchodzą do jej zdaniem oczywistych żartów.

Bardsley był wychowankiem Manchesteru United. Z "Czerwonymi Diabłami" był związany do 2008 roku. W pierwszym zespole rozegrał jednak tylko osiem spotkań. Większość czasu spędził na wypożyczeniach do innych klubów. Później występował m.in. w Sunderlandzie, Stoke City i Burnley. Ponadto rozegrał 13 meczów w reprezentacji Szkocji. W tym roku zakończył piłkarską karierę i został asystentem trenera Macclesfield FC.

