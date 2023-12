Rosjanie i Białorusini wystąpią na igrzyskach olimpijskich?! Otrzymali rekomendację!

Międzynarodowe federacje sportowe zarekomendowały Międzynarodowemu Komitetowi Olimpijskiemu dopuszczenie Rosjan i Białorusinów jako sportowców neutralnych do przyszłorocznych igrzysk w Paryżu - poinformowano po Szczycie Olimpijskim, który odbył się we wtorek w Lozannie.

"Przedstawiciele międzynarodowych federacji sportów letnich zwrócili się do MKOl o umożliwienie startu w igrzyskach Paryż 2024 tym indywidualnym neutralnym sportowcom, którzy zakwalifikowali się lub zakwalifikują dzięki wynikom. Ponadto poprosiły o wydanie decyzji w tej sprawie tak szybko, jak to możliwe, aby procedury kwalifikacji olimpijskich były jasne dla tych sportowców" - napisano w relacji ze Szczytu, opublikowanej na oficjalnej stronie internetowej MKOl.



Po ataku Rosji, przy wsparciu Białorusi, na Ukrainę w lutym ubiegłego roku część międzynarodowych federacji zupełnie wykluczyła reprezentantów państw-agresorów ze swoich zawodów, inne wyraziły zgodę na ich start, ale bez możliwości prezentowania barw narodowych czy odgrywania hymnów. MKOl nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji dotyczącej uczestnictwa Rosjan i Białorusinów w zmaganiach olimpijskich w Paryżu.

Przewodniczący MKOl Thomas Bach zapowiedział, że ewentualne dopuszczenie tych sportowców do igrzysk opatrzone byłoby warunkami: bez narodowych flag, tylko w konkurencjach indywidualnych i przy braku powiązań z rosyjskimi lub białoruskimi służbami mundurowymi. Występ reprezentacji tych krajów w sportach drużynowych jest wykluczony.

W ostatnich miesiącach część międzynarodowych federacji zdecydowała się dopuścić Rosjan i Białorusinów do swoich zawodów, aby umożliwić im uzyskanie kwalifikacji olimpijskich w oczekiwaniu na ostateczną decyzję MKOl dotyczącą samych igrzysk.

We wrześniu Międzynarodowy Komitet Paraolimpijski wyraził zgodę na występ sportowców z niepełnosprawnościami z Rosji i Białorusi w igrzyskach paraolimpijskich.

jb, PAP