Emocjonujące spotkanie w Mielcu. Zdecydował gol w końcówce

Widzew Łódź wywalczył awans do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski. W meczu 1/8 finału podopieczni Daniela Myśliwca pokonali na wyjeździe PGE FKS Stal Mielec 2:1. Gola na wagę zwycięstwa dla zespołu z Łodzi w 85. minucie gry strzelił Jordi Sanchez.

W pierwszej połowie dłużej przy piłce utrzymywali się goście. Widzew szukał sposobu na przedarcie się przez linię defensywną rywali. Przyniosło to skutek w 38. minucie gry. Futbolówkę przed polem karnym przejął Imad Rondić. Bośniak oddał precyzyjny strzał w róg bramki Konrada Jałochy i dał prowadzenie swojej drużynie.

Stal mogła błyskawicznie odpowiedzieć. Uderzał Michał Trąbka, ale na posterunku był Henrich Ravas. Tuż przed przerwą groźnie głową strzelał Piotr Wlazło, lecz i w tej sytuacji we właściwym miejscu znalazł się słowacki bramkarz Widzewa. Piłkarze zeszli na przerwę przy wyniku 1:0 dla gości.

10 minut po zmianie stron łodzianie byli o krok od podwyższenia prowadzenia. Drugiego gola do swojego dorobku w tym meczu mógł dopisać Rondić. 24-latek strzelał z bliskiej odległości, ale dobrą interwencją popisał się Jałocha. Widzew szedł za ciosem i nadal atakował. Wydawało się, że to zawodnicy trenera Myśliwca są bliżej zdobycia drugiej bramki niż mielczanie wyrównania.

Aż w końcu nadeszła 69. minuta gry. Odbitą w polu karnym piłkę zebrał Krzysztof Wołkowicz. 29-latek ze stoickim spokojem pokonał Ravasa.

Potem coraz więcej wskazywało na to, że w Mielcu zobaczymy dogrywkę. Ostatecznie do ataku ruszył Widzew. W 82. minucie spotkania kapitalną szansę zmarnował Sanchez. Kilkadziesiąt sekund później Hiszpan znalazł się w sytuacji "sam na sam" z bramkarzem Stali i tym razem wykazał się zimną krwią, okiwał Jałochę i skierował piłkę do pustej bramki.

Mielczanie próbowali jeszcze doprowadzić do wyrównania. Ich ataki nie przyniosły jednak skutku. W ostatniej akcji meczu Trąbka trafił jeszcze w poprzeczkę. Widzew wygrał i awansował do ćwierćfinału Fortuna Pucharu Polski.

PGE FKS Stal Mielec - Widzew Łódź 1:2 (0:1)

Bramki: Wołkowicz 69 - Rondić 38, Sanchez 85

