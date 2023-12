Ligue 1: Olympique Marsylia - Olympique Lyon. Relacja i wynik na żywo

Liga francuska odrabia zaległości. W zaległym meczu 10. kolejki Ligue 1 dojdzie do absolutnego klasyku pomiędzy Olympique Marsylia a Olympique Lyon. Relacja i wynik na żywo na Polsatsport.pl.

Oba zespoły od wielu lat znajdują się w cieniu Paris Saint-Germain, ale kibice jednej i drugiej drużyny liczą, że uda im się wrócić do ścisłej czołówki ligowej, a może nawet europejskiej. Na razie to tylko pobożne życzenia. Zwłaszcza w przypadku Lyonu, który - aż ciężko w to uwierzyć - zamyka ligową stawkę!

Niegdyś dominator i hegemon, postrach francuskich boisk oraz czołowa drużyna bijąca się z najlepszymi ekipami na świecie w Champions League, obecnie jest outsiderem rozgrywek i kandydatem do spadku. Taka jest brutalna rzeczywistość tego utytułowanego klubu, który do bezpiecznej lokaty traci już sześć punktów. Lyon przegrał dwa ostatnie spotkania, a w całym sezonie odniósł tylko jedno zwycięstwo w 13 kolejkach...

O wiele lepiej spisują się marsylczycy, ale także daleko im do bycia w czołówce, czego dowodem dziewiąte miejsce i strata już dziesięciu "oczek" do podium. Triumfatorzy Ligi Mistrzów z 1993 roku mają dziesięć punktów więcej od Lyonu. W poprzedniej kolejce pokonali u siebie Stade Rennes 2:0. Marsylia rywalizuje także w fazie grupowej Ligi Europy, gdzie ostatnio pokonała u siebie inny utytułowany klub będący jeszcze niedawno w gigantycznym kryzysie - Ajax. Triumf po szalonym meczu 4:3 zapewnił francuskiej drużynie Pierre Emerick-Aubameyang w doliczonym czasie gry. Dzięki temu Olympique może być już pewny gry w Lidze Europy na wiosnę.

Ostatni raz Olympique Marsylia mierzyła się z Olympique Lyon w kwietniu tego roku. Wówczas marsylczycy wygrali na wyjeździe 2:1.

Relacja i wynik na żywo meczu Olympique Marsylia - Olympique Lyon od godz. 21:00 na Polsatsport.pl.

KN, Polsat Sport