Bywały sezony, w których to starcia Manchesteru United z Chelsea były spotkaniami drużyn z absolutnego ligowego topu. Ba, były i kampanie, w których to oba zespoły między sobą rozstrzygały losy mistrzowskiego tytułu. Wydaje się jednak, że te momenty dawno już minęły, a jedni i drudzy popadli w szarzyznę i przeciętność.

Po czternastu rozegranych kolejkach "Czerwone Diabły" zajmują siódme miejsce w tabeli z 24 punktami na koncie. Strata podopiecznych Erika ten Haga do czołowej czwórki wynosi pięć oczek. Taka pozycja z pewnością nie satysfakcjonuje fanów z Old Trafford, ale jakimkolwiek pocieszeniem może być fakt, że ich środowi rywale znajdują się w ligowej klasyfikacji jeszcze niżej. "The Blues" z 19 punktami są na dziesiątej lokacie.

Ostatni bezpośredni mecz obu wspomnianych ekip miał miejsce w maju tego roku. Wtedy to klub z czerwonej części Manchesteru pokonał londyńczyków aż 4:1. Jak będzie tym razem?

Relacja i wynik na żywo meczu Manchester United - Chelsea na Polsatsport.pl. Początek o godzinie 21.15.