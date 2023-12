Katastrofalny błąd polskiego bramkarza! Kibice bezlitośni. "Ma drewniane nogi" (WIDEO)

Polski bramkarz francuskiego klubu Girondins Bordeaux, Rafał Strączek znalazł się ostatnio na ustach francuskich mediów oraz kibiców. Niestety, nie są to pozytywne wieści dla byłego golkipera Stali Mielec. Mowa bowiem o fatalnym błędzie, który popełnił we wtorkowym meczu Ligue 2. Kibice oraz dziennikarze nad Sekwaną są bezlitośni wobec 24-latka.

Strączek to podstawowy bramkarz Bordeaux. W utytułowanym klubie z Francji występuje już drugi sezon, dokąd trafił ze Stali Mielec. Zarówno on, jak i jego drużyna nie ma jednak dobrej passy. Polak w miniony wtorek popełnił fatalny błąd przy próbie wyprowadzenia piłki, przez co jego zespół stracił gola, ostatecznie przegrywając na wyjeździe z Quevilly Rouen 2:3.

Do wspomnianej sytuacji doszło w 15. minucie spotkania. Strączek otrzymał futbolówkę, ale zbyt długo zwlekał z jej wyekspediowaniem. A gdy już postanowił wybić piłkę, trafił w nadbiegającego rywala, który fortunnie (bynajmniej, nie dla Strączka) został nastrzelony. I tak oto gospodarze objęli prowadzenie.

Pytacie w listach jak radzi sobie w Bordeaux Rafał Strączek.



O tak właśnie. pic.twitter.com/T46Li6PJyE — Trójkolorowa Piłka (@Trojkolorowa_) December 5, 2023

Cztery minuty później miejscowi zadali drugi cios, a w 55. minucie kompletnie rozbite Bordeaux straciło trzecią bramkę. Na domiar złego sto dwadzieścia sekund później czerwoną kartkę otrzymał jeden z piłkarzy gości. Nie pomógł zryw w końcówce rywalizacji i dwa strzelone gole. Przyjezdni musieli pogodzić się z porażką 2:3.

Winą za kolejną klęskę Bordeaux w głównej mierze obarczono Strączka, ponieważ to od jego błędu zaczęła się wtorkowa katastrofa. Frustracja kibiców Girondins jest o tyle duża, że ich zespół plasuje się w strefie spadkowej. Fani mają już dość błędów popełnianych przez polskiego bramkarza. Dotyczą one głównie gry nogami, która nie jest atutem 24-letniego golkipera. Do tego stopnia, że powstają już prześmiewcze komentarze na ten temat. W mediach społecznościowych można zobaczyć karykaturalne zdjęcia Strączka z... drewnianymi nogami, sugerującymi wyraźnie, że Polak kiepsko operuje piłką przy ziemi.

Kibice już mają dość tych błędów i katastrofalnej gry nogami. https://t.co/01oiwaMHVV — Trójkolorowa Piłka (@Trojkolorowa_) December 5, 2023

Strączek rozegrał w tym sezonie Ligue 2 czternaście spotkań.